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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 57856 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Світ Юрського періоду: Панування - дата виходу, трейлер та акторський склад

Світ Юрського періоду: Панування - дата виходу, трейлер та акторський склад

Київ • УНН

 • 118879 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Перший трейлер Світ Юрського періоду: Панування опублікувала компанія Universal Pictures, інформує УНН. Це новий американський науково-фантастичний пригодницький фільм режисера Коліна Треворроу, який є продовженням "Світу Юрського періоду: Загибле королівство" (2018), шостої частини франшизи "Парк Юрського періоду" та третьої фільмотрилогії "Світ Юрського періоду".

Деталі

Події фільму відбуваються приблизно через чотири роки після подій Jurassic World: Fallen Kingdom, в якому генетично модифіковані динозаври були продані з аукціону компаніям по всьому світу, а інші були випущені на материковій частині США. Історія відбувається по всьому світу і зображує людей, що живуть із динозаврами.

Продюсерами фільму виступили Френк Маршалл і Патрік Кроулі.

У фільмі знімались: Кріс Пратт, Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, Сем Ніл, Джефф Голдблюм, Даніелла Пінеда, Ізабелла Сермон, Джастіс Сміт, Омар Сі, Б. Д. Вонг та інші.

Фільм планувався ще у 2014 році, як частина майбутньої трилогії "Світ Юрського періоду". Зйомки розпочалися в Канаді у лютому 2020 року і наступного місяця перемістилися до інших місць в Англії. У березні 2020 року кіновиробництво було призупинено як запобіжний засіб через пандемію COVID-19. Виробництво відновилося в липні 2020 року і завершилося через чотири місяці, у листопаді.

Прем'єра Jurassic World Dominion запланована на 10 червня 2022 року.

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