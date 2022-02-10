Світ Юрського періоду: Панування - дата виходу, трейлер та акторський склад
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Перший трейлер Світ Юрського періоду: Панування опублікувала компанія Universal Pictures, інформує УНН. Це новий американський науково-фантастичний пригодницький фільм режисера Коліна Треворроу, який є продовженням "Світу Юрського періоду: Загибле королівство" (2018), шостої частини франшизи "Парк Юрського періоду" та третьої фільмотрилогії "Світ Юрського періоду".
Деталі
Події фільму відбуваються приблизно через чотири роки після подій Jurassic World: Fallen Kingdom, в якому генетично модифіковані динозаври були продані з аукціону компаніям по всьому світу, а інші були випущені на материковій частині США. Історія відбувається по всьому світу і зображує людей, що живуть із динозаврами.
Продюсерами фільму виступили Френк Маршалл і Патрік Кроулі.
У фільмі знімались: Кріс Пратт, Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, Сем Ніл, Джефф Голдблюм, Даніелла Пінеда, Ізабелла Сермон, Джастіс Сміт, Омар Сі, Б. Д. Вонг та інші.
Фільм планувався ще у 2014 році, як частина майбутньої трилогії "Світ Юрського періоду". Зйомки розпочалися в Канаді у лютому 2020 року і наступного місяця перемістилися до інших місць в Англії. У березні 2020 року кіновиробництво було призупинено як запобіжний засіб через пандемію COVID-19. Виробництво відновилося в липні 2020 року і завершилося через чотири місяці, у листопаді.
Прем'єра Jurassic World Dominion запланована на 10 червня 2022 року.