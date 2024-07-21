Киев • УНН
НЭК 'Укрэнерго' сообщила о стабилизационных отключениях света по всей Украине 22 июля. В течение суток будут действовать разные очереди отключений, с тремя очередями в вечерние часы.
В понедельник, 22 июля, по всей Украине в течение суток будут действовать стабилизационные отключения света. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", передает УНН.
Детали
Отмечается, что в вечерние часы будут выключать сразу три очереди пользователей.
22 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток
С 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений.
С 18:00 до 23:00 - три очереди
В остальные часы облэнерго будут применять две очереди отключений
Напомним
Министр энергетики Герман Галущенко 19 июля заявлял, что ситуация в энергосистеме улучшится уже в ближайшее время.
В Минэнерго объяснили, с чем связано дальнейшее улучшение с отключением света21 июля 2024, 09:00 • 26556 просмотров