В понедельник, 22 июля, по всей Украине в течение суток будут действовать стабилизационные отключения света. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

Отмечается, что в вечерние часы будут выключать сразу три очереди пользователей.

22 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток

С 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений.

С 18:00 до 23:00 - три очереди

В остальные часы облэнерго будут применять две очереди отключений

- резюмировали в «Укрэнерго».

Напомним

Министр энергетики Герман Галущенко 19 июля заявлял, что ситуация в энергосистеме улучшится уже в ближайшее время.

В Минэнерго объяснили, с чем связано дальнейшее улучшение с отключением света