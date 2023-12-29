Сутки в Донецкой области: от российских обстрелов в Авдеевке погиб человек, по Селидовому ударили С-300

В течение суток российские войска нанесли 14 ударов по жилому сектору и критической инфраструктуре в Донецкой области, погиб человек. По Селидовому враг ударил С-300. Об этом сообщает полиция Донецкой области, пишет УНН.

В Авдеевке оккупанты попали в многоквартирный дом - убили человека. Елизаветовку россияне обстреляли из артиллерии, попали в частный дом. Два человека получили ранения, - говорится в сообщении.

Детали

29 декабря после полуночи россия ударила ракетами С-300 по Селидовому. Повреждено предприятие. Информации о пострадавших не поступало.

Армия рф атаковала 12 населенных пунктов: города Авдеевка, Красногоровка, Курахово, поселки Острое, Нью-Йорк, Очеретино, села Бердичи, Елизаветовка, Зоряное, Новоселовка Первая, Орловка, Уманское.

Враг бил ракетами, РСЗО "Ураган", артиллерией. Повреждено 19 гражданских объектов, из них 13 - жилые дома.

Удалось установить информацию о 2 гражданских лицах, убитых ранее, - в Авдеевке и Торском.

Напомним

Во время вражеской атаки в пятницу 29 декабря в небе над Украиной было сбито 114 из 158 воздушных целей - ракеты различных типов и ударные БплА, сообщили в Воздушных силах ВСУ

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