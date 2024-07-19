Сутки под бомбами: в Донецкой области повреждены элеватор, критическая инфраструктура, 5 погибших и 7 раненых

В Донецкой области за прошедшие сутки из-за обстрелов войск рф погибли 5 жителей, еще семеро получили ранения, враг попал по 17 населенным пунктам, в общем осуществив 2708 ударов по региону, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"Сутки под бомбами: россия убила пятерых жителей Донецкой области, еще семеро получили ранения", - сообщили в полиции.

Полицейские зафиксировали 2708 ударов по линии фронта и жилому сектору в области.

Враг, как указано, обстрелял 17 населенных пунктов: города Железное, Константиновка, Лиман, Мирноград, Покровск, Торецк, поселки Великая Новоселка, Гродовка, Кураховка, села Бересток, Высокоивановка, Константинополь, Мариновка, Николаевка, Плещеевка, Рай-Александровка, Шевченко. Повреждены 57 гражданских объектов - 31 жилой дом, админздания, предприятия, объект социальной инфраструктуры, элеватор, критическая инфраструктура, автомобили.

В частности, по данным полиции:

В Гродовке в результате артиллерийского обстрела погибли три женщины 26, 32 и 77 лет, повреждены три частных дома.

Двух гражданских лиц оккупанты убили в Плещеевке, разрушениям подверглись шесть частных домов.

На Мирноград войска рф сбросили две управляемые бомбы «УМПБ Д-30 СН» - ранили трех жителей, повредили семь частных домов, четыре админздания, предприятие.

Великая Новоселка выдержала двойной авиаудар бомбами «КАБ-250». Два человека, муж и жена, получили травмы, разрушен дом.

По одному раненому - в Зализном и Николаевке.

Тремя авиабомбами «КАБ-250» с модулем УМПК враг ударил по Лиману - жители не пострадали, повреждена социальная и критическая инфраструктура.

На Шевченко россия направила две авиабомбы «КАБ-250», повреждены шесть частных домов.

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