Сутки под бомбами: в Донецкой области повреждены элеватор, критическая инфраструктура, 5 погибших и 7 раненых
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой области, осуществив по региону 2708 ударов. Погибло 5 мирных жителей, 7 ранены, повреждено 57 гражданских объектов, включая жилые дома и инфраструктуру.
В Донецкой области за прошедшие сутки из-за обстрелов войск рф погибли 5 жителей, еще семеро получили ранения, враг попал по 17 населенным пунктам, в общем осуществив 2708 ударов по региону, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
"Сутки под бомбами: россия убила пятерых жителей Донецкой области, еще семеро получили ранения", - сообщили в полиции.
Полицейские зафиксировали 2708 ударов по линии фронта и жилому сектору в области.
Враг, как указано, обстрелял 17 населенных пунктов: города Железное, Константиновка, Лиман, Мирноград, Покровск, Торецк, поселки Великая Новоселка, Гродовка, Кураховка, села Бересток, Высокоивановка, Константинополь, Мариновка, Николаевка, Плещеевка, Рай-Александровка, Шевченко. Повреждены 57 гражданских объектов - 31 жилой дом, админздания, предприятия, объект социальной инфраструктуры, элеватор, критическая инфраструктура, автомобили.
В частности, по данным полиции:
- В Гродовке в результате артиллерийского обстрела погибли три женщины 26, 32 и 77 лет, повреждены три частных дома.
- Двух гражданских лиц оккупанты убили в Плещеевке, разрушениям подверглись шесть частных домов.
- На Мирноград войска рф сбросили две управляемые бомбы «УМПБ Д-30 СН» - ранили трех жителей, повредили семь частных домов, четыре админздания, предприятие.
- Великая Новоселка выдержала двойной авиаудар бомбами «КАБ-250». Два человека, муж и жена, получили травмы, разрушен дом.
- По одному раненому - в Зализном и Николаевке.
- Тремя авиабомбами «КАБ-250» с модулем УМПК враг ударил по Лиману - жители не пострадали, повреждена социальная и критическая инфраструктура.
- На Шевченко россия направила две авиабомбы «КАБ-250», повреждены шесть частных домов.
Армия рф ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: есть раненые и повреждения18 июля 2024, 13:44 • 23333 просмотра