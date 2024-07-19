Сутки под бомбами: в Донецкой области повреждены элеватор, критическая инфраструктура, 5 погибших и 7 раненых

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Обама заявил, что Байдену надо серьезно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры

Обама заявил, что Байдену надо серьезно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры

  •  107712 просмотра
Трамп принял номинацию кандидатом в президенты США

Трамп принял номинацию кандидатом в президенты США

  •  111503 просмотра
Страны Европы одобрили план Британии против «теневого флота» России

Страны Европы одобрили план Британии против «теневого флота» России

  •  114157 просмотра
Зеленский и Трамп могут провести телефонный разговор в пятницу - CNN

Зеленский и Трамп могут провести телефонный разговор в пятницу - CNN

  •  107920 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

  •  106305 просмотра
публикации
Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

  •  39027 просмотра
"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

  •  101570 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

  •  85138 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

  •  106305 просмотра
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

17 июля 2024, 14:56  •  195393 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
19 июля: День тренера в Украине, День новых друзей

19 июля: День тренера в Украине, День новых друзей

  •  56133 просмотра
На аукционе Sotheby's за 44,6 млн долларов продали самый цельный из когда-либо найденных скелетов стегозавра

На аукционе Sotheby's за 44,6 млн долларов продали самый цельный из когда-либо найденных скелетов стегозавра

  •  66501 просмотра
Адель сделает большой перерыв в музыкальной карьере: что стало причиной

Адель сделает большой перерыв в музыкальной карьере: что стало причиной

  •  62493 просмотра
18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

18 июля 2024, 03:03  •  100202 просмотра
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля 2024, 03:03  •  120381 просмотра
Актуальное
Сутки под бомбами: в Донецкой области повреждены элеватор, критическая инфраструктура, 5 погибших и 7 раненых

Сутки под бомбами: в Донецкой области повреждены элеватор, критическая инфраструктура, 5 погибших и 7 раненых

Киев  •  УНН

19 июля 2024, 10:55  •  12515 просмотра

Read in English

Российские войска обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой области, осуществив по региону 2708 ударов. Погибло 5 мирных жителей, 7 ранены, повреждено 57 гражданских объектов, включая жилые дома и инфраструктуру.

В Донецкой области за прошедшие сутки из-за обстрелов войск рф погибли 5 жителей, еще семеро получили ранения, враг попал по 17 населенным пунктам, в общем осуществив 2708 ударов по региону, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"Сутки под бомбами: россия убила пятерых жителей Донецкой области, еще семеро получили ранения", - сообщили в полиции.

Полицейские зафиксировали 2708 ударов по линии фронта и жилому сектору в области. 

Враг, как указано, обстрелял 17 населенных пунктов: города Железное, Константиновка, Лиман, Мирноград, Покровск, Торецк, поселки Великая Новоселка, Гродовка, Кураховка, села Бересток, Высокоивановка, Константинополь, Мариновка, Николаевка, Плещеевка, Рай-Александровка, Шевченко. Повреждены 57 гражданских объектов - 31 жилой дом, админздания, предприятия, объект социальной инфраструктуры, элеватор, критическая инфраструктура, автомобили.

В частности, по данным полиции:

  • В Гродовке в результате артиллерийского обстрела погибли три женщины 26, 32 и 77 лет, повреждены три частных дома. 
  • Двух гражданских лиц оккупанты убили в Плещеевке, разрушениям подверглись шесть частных домов. 
  • На Мирноград войска рф сбросили две управляемые бомбы «УМПБ Д-30 СН» - ранили трех жителей, повредили семь частных домов, четыре админздания, предприятие. 
  • Великая Новоселка выдержала двойной авиаудар бомбами «КАБ-250». Два человека, муж и жена, получили травмы, разрушен дом. 
  • По одному раненому - в Зализном и Николаевке. 
  • Тремя авиабомбами «КАБ-250» с модулем УМПК враг ударил по Лиману - жители не пострадали, повреждена социальная и критическая инфраструктура. 
  • На Шевченко россия направила две авиабомбы «КАБ-250», повреждены шесть частных домов.

Армия рф ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: есть раненые и повреждения18 июля 2024, 13:44 • 23333 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Эксклюзив
Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт
  •  20232 просмотра

Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт

Эксклюзив
Община нашего города против переименования. Оно может привести к дополнительным расходам из бюджета - депутат Броварского горсовета
  •  33276 просмотра

Община нашего города против переименования. Оно может привести к дополнительным расходам из бюджета - депутат Броварского горсовета

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя
  •  101570 просмотра

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

Эксклюзив
Украинцы за полгода разместили на 15% больше депозитов в банках, чем в прошлом году - эксперт
  •  84860 просмотра

Украинцы за полгода разместили на 15% больше депозитов в банках, чем в прошлом году - эксперт

Эксклюзив
Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии
  •  110255 просмотра

Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии

Эксклюзив
В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар
  •  111676 просмотра

В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар

Эксклюзив
Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт
18 июля 2024, 11:24  •  111905 просмотра

Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт

Эксклюзив
Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных
18 июля 2024, 10:49  •  106030 просмотра

Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных

Эксклюзив
Сейчас нецелесообразно переименовывать Бровары, не готов поддержать соответствующее постановление - нардеп Виталий Безгин
18 июля 2024, 09:58  •  75966 просмотра

Сейчас нецелесообразно переименовывать Бровары, не готов поддержать соответствующее постановление - нардеп Виталий Безгин

Эксклюзив
Жалоб от бизнеса о давлении со стороны силовиков стало больше после окончания моратория на "маски-шоу" - председатель правления "Манифеста42"
18 июля 2024, 09:57  •  53070 просмотра

Жалоб от бизнеса о давлении со стороны силовиков стало больше после окончания моратория на "маски-шоу" - председатель правления "Манифеста42"

Популярные

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

  •  106305 просмотра
Зеленский и Трамп могут провести телефонный разговор в пятницу - CNN

Зеленский и Трамп могут провести телефонный разговор в пятницу - CNN

  •  107920 просмотра
Страны Европы одобрили план Британии против «теневого флота» России

Страны Европы одобрили план Британии против «теневого флота» России

  •  114157 просмотра
Трамп принял номинацию кандидатом в президенты США

Трамп принял номинацию кандидатом в президенты США

  •  111503 просмотра
Обама заявил, что Байдену надо серьезно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры

Обама заявил, что Байдену надо серьезно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры

  •  107712 просмотра

Публикации

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

  •  39027 просмотра
"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

  •  101570 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

  •  85138 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

  •  106305 просмотра
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

17 июля 2024, 14:56  •  195393 просмотра

Война

В Херсоне задержали коллаборанта, который работал на сальдо

В Херсоне задержали коллаборанта, который работал на сальдо

  •  1172 просмотра
Зеленский провел встречу с премьером Британии: обсудили фронт, потребность в дальнобойном оружии и морскую коалицию

Зеленский провел встречу с премьером Британии: обсудили фронт, потребность в дальнобойном оружии и морскую коалицию

  •  16739 просмотра
В результате вражеского удара по Херсонщине пострадали двое фельдшеров и водитель "скорой" - Минздрав

В результате вражеского удара по Херсонщине пострадали двое фельдшеров и водитель "скорой" - Минздрав

  •  14515 просмотра
Сутки под бомбами: в Донецкой области повреждены элеватор, критическая инфраструктура, 5 погибших и 7 раненых

Сутки под бомбами: в Донецкой области повреждены элеватор, критическая инфраструктура, 5 погибших и 7 раненых

  •  13003 просмотра
Стармер заявил, что Британия "удвоит" поддержку Украины

Стармер заявил, что Британия "удвоит" поддержку Украины

  •  21796 просмотра

политика

Euroclear анонсировал первый транш в 1,55 млрд евро от активов рф для Украины в июле

Euroclear анонсировал первый транш в 1,55 млрд евро от активов рф для Украины в июле

  •  3443 просмотра
Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт

Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт
Эксклюзив

  •  20222 просмотра
Зеленский провел встречу с премьером Британии: обсудили фронт, потребность в дальнобойном оружии и морскую коалицию

Зеленский провел встречу с премьером Британии: обсудили фронт, потребность в дальнобойном оружии и морскую коалицию

  •  16739 просмотра
Стармер заявил, что Британия "удвоит" поддержку Украины

Стармер заявил, что Британия "удвоит" поддержку Украины

  •  21796 просмотра
Зеленский: можем попробовать завершить горячую стадию войны до конца года

Зеленский: можем попробовать завершить горячую стадию войны до конца года

  •  21636 просмотра

Война

В Херсоне задержали коллаборанта, который работал на сальдо

В Херсоне задержали коллаборанта, который работал на сальдо

  •  1172 просмотра
Зеленский провел встречу с премьером Британии: обсудили фронт, потребность в дальнобойном оружии и морскую коалицию

Зеленский провел встречу с премьером Британии: обсудили фронт, потребность в дальнобойном оружии и морскую коалицию

  •  16739 просмотра
В результате вражеского удара по Херсонщине пострадали двое фельдшеров и водитель "скорой" - Минздрав

В результате вражеского удара по Херсонщине пострадали двое фельдшеров и водитель "скорой" - Минздрав

  •  14515 просмотра
Сутки под бомбами: в Донецкой области повреждены элеватор, критическая инфраструктура, 5 погибших и 7 раненых

Сутки под бомбами: в Донецкой области повреждены элеватор, критическая инфраструктура, 5 погибших и 7 раненых

  •  13003 просмотра
Стармер заявил, что Британия "удвоит" поддержку Украины

Стармер заявил, что Британия "удвоит" поддержку Украины

  •  21796 просмотра

политика

Euroclear анонсировал первый транш в 1,55 млрд евро от активов рф для Украины в июле

Euroclear анонсировал первый транш в 1,55 млрд евро от активов рф для Украины в июле

  •  3443 просмотра
Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт

Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт
Эксклюзив

  •  20222 просмотра
Зеленский провел встречу с премьером Британии: обсудили фронт, потребность в дальнобойном оружии и морскую коалицию

Зеленский провел встречу с премьером Британии: обсудили фронт, потребность в дальнобойном оружии и морскую коалицию

  •  16739 просмотра
Стармер заявил, что Британия "удвоит" поддержку Украины

Стармер заявил, что Британия "удвоит" поддержку Украины

  •  21796 просмотра
Зеленский: можем попробовать завершить горячую стадию войны до конца года

Зеленский: можем попробовать завершить горячую стадию войны до конца года

  •  21636 просмотра

Новости Бизнеса

Трансформируйтесь, будьте новаторами: в МХП рассказали, как быть эффективными на "MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках".

Трансформируйтесь, будьте новаторами: в МХП рассказали, как быть эффективными на "MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках".

  •  14801 просмотра
"MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках": стартовало одно из самых масштабных событий года в сфере закупок

"MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках": стартовало одно из самых масштабных событий года в сфере закупок

  •  15592 просмотра
EVA вошла в перечень лучших работодателей и получила награду за эффективные решения

EVA вошла в перечень лучших работодателей и получила награду за эффективные решения

  •  23371 просмотра

Экономика

Жатва-2024: украинские аграрии уже намолотили 15,7 миллиона тонн зерновых и масличных

Жатва-2024: украинские аграрии уже намолотили 15,7 миллиона тонн зерновых и масличных

  •  243 просмотра
В Украине обновляют форму билета на автобусы: основные изменения

В Украине обновляют форму билета на автобусы: основные изменения

  •  582 просмотра
Euroclear анонсировал первый транш в 1,55 млрд евро от активов рф для Украины в июле

Euroclear анонсировал первый транш в 1,55 млрд евро от активов рф для Украины в июле

  •  3443 просмотра
Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт

Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт
Эксклюзив

  •  20222 просмотра
россия придумала новую схему обхода санкций для торговли нефтью - Ермак

россия придумала новую схему обхода санкций для торговли нефтью - Ермак

  •  19508 просмотра

Киев

Жара до 38° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Жара до 38° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  25844 просмотра
Супермаркет на Позняках в Киеве тушат полсотни спасателей - ГСЧС

Супермаркет на Позняках в Киеве тушат полсотни спасателей - ГСЧС

  •  33094 просмотра
В Киеве загорелся продуктовый супермаркет: продолжается эвакуация посетителей и персонала

В Киеве загорелся продуктовый супермаркет: продолжается эвакуация посетителей и персонала

  •  32999 просмотра
В Украину пришел новый атмосферный фронт: уже завтра жара ослабнет почти во всех областях

В Украину пришел новый атмосферный фронт: уже завтра жара ослабнет почти во всех областях

  •  31118 просмотра
Кравченко дал подрядчикам 3 дня на устранение недостатков в строительстве фортификаций на Киевщине

Кравченко дал подрядчикам 3 дня на устранение недостатков в строительстве фортификаций на Киевщине

  •  39321 просмотра