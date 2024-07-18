Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по Мирнограду Донецкой области. В результате атаки ранены три человека, повреждены админздания, жилые дома и промышленное помещение.
Российские войска нанесли ракетный удар по Мирнограду Донецкой области. В результате вражеской атаки ранения получили три человека, повреждены админздания, жилые двухэтажки и промышленное помещение. Об этом в четверг сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
3 человека ранены в результате обстрела Мирнограда. По предварительной информации, россияне выпустили по городу две ракеты
По его словам, в результате вражеской атаки повреждены 3 админздания, 2 жилые двухэтажки и промышленное помещение.
Как указал глава ОВА, Мирноград регулярно подвергается вражеским ударам.
Ночная атака рф унесла жизни двух человек в Донецкой области, за сутки еще 17 раненых18 июля 2024, 09:37 • 28466 просмотров