Российские войска нанесли ракетный удар по Мирнограду Донецкой области. В результате вражеской атаки ранения получили три человека, повреждены админздания, жилые двухэтажки и промышленное помещение. Об этом в четверг сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

3 человека ранены в результате обстрела Мирнограда. По предварительной информации, россияне выпустили по городу две ракеты - написал Флешкин в Telegram.

По его словам, в результате вражеской атаки повреждены 3 админздания, 2 жилые двухэтажки и промышленное помещение.

Как указал глава ОВА, Мирноград регулярно подвергается вражеским ударам.

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