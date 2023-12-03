Сутки на Запорожье: российские оккупанты 86 раз обстреляли область

За прошедшие сутки, 2 декабря, россияне нанесли 86 ударов по населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает начальник Запорожской ОГА Юрий Малашко, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки 12 вражеских беспилотников атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Новодаровку, Волшебное, Красное, Малую Токмачку и Луговское, также оккупанты обстреляли из РСЗО Малую Токмачку - говорится в сообщении.

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По данным ОВА, 73 артудара пришлись по территории Новоданиловки, Белогорья, Левадного, Полтавки, Роботино, Плавней, Каменского, Степного, Малых Щербаков, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел.

Дополнение

Поступило три сообщения о разрушениях в результате обстрелов РФ. Без пострадавших.

Напомним

В ночь на 3 декабря российские оккупанты дважды атаковали Никополь и Червоногригорьевскую громаду из тяжелой артиллерии. Предварительно, погибших и пострадавших нет.