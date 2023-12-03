Сутки на Запорожье: российские оккупанты 86 раз обстреляли область
Киев • УНН
Российские войска нанесли удары по 86 населенным пунктам в Запорожской области 2 декабря, используя беспилотники и артиллерию. О жертвах не сообщалось.
За прошедшие сутки, 2 декабря, россияне нанесли 86 ударов по населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает начальник Запорожской ОГА Юрий Малашко, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки 12 вражеских беспилотников атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Новодаровку, Волшебное, Красное, Малую Токмачку и Луговское, также оккупанты обстреляли из РСЗО Малую Токмачку
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Атака рф на Херсонщине: ранена 70-летняя женщина
По данным ОВА, 73 артудара пришлись по территории Новоданиловки, Белогорья, Левадного, Полтавки, Роботино, Плавней, Каменского, Степного, Малых Щербаков, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел.
Дополнение
Поступило три сообщения о разрушениях в результате обстрелов РФ. Без пострадавших.
Напомним
В ночь на 3 декабря российские оккупанты дважды атаковали Никополь и Червоногригорьевскую громаду из тяжелой артиллерии. Предварительно, погибших и пострадавших нет.
Сутки на Запорожье: российские оккупанты 86 раз обстреляли область
Российские войска нанесли удары по 86 населенным пунктам в Запорожской области 2 декабря, используя беспилотники и артиллерию. О жертвах не сообщалось.
В университете Филиппин во время католической мессы прогремел взрыв: четыре человека погибли, еще 50 пострадали
Взрыв в Университете Минданао в городе Марави во время католической мессы унес жизни четырех и ранил 50 человек; власти назвали его исламистским терроризмом. Занятия в университете приостановлены, усилены меры безопасности.
В Нацполиции опровергли заявления Дубинского об избиении его в СИЗО
Полиция расследовала заявления о нападении на народного депутата Александра Дубинского в СИЗО, но не нашла никаких доказательств, которые бы подтверждали полученные травмы.
СтратКом ВСУ подтвердил расстрел украинских пленных оккупантами
Российские военные расстреляли двух безоружных украинских солдат, которые сдались в плен. Доказательства этого военного преступления будут переданы в международные органы.
За ночь оккупанты дважды обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии
Российские войска атаковали Никополь и Червоногригорьевск в Украине из тяжелой артиллерии 3 декабря, Сообщений о жертвах не поступало.
В оккупированном Старобельске вместо Святого Николая детей будет поздравлять Киш Бабай
Оккупанты в Старобельске запретили празднование Дня Святого Николая в школах, считая его сугубо украинским праздником.
Враг за сутки 76 раз обстрелял Херсонщину, ранен один человек
За сутки российская армия 76 раз атаковала Херсонскую область, обстреливала жилые кварталы, завод и электросеть.
В Париже мужчина напал с ножом на прохожих: один человек убит, двое ранены
Гражданин Франции напал с ножом на людей в Париже возле Эйфелевой башни, убив гражданина Германии и ранив двоих. Нападавший, за которым следили службы безопасности и который страдал психическим расстройством, был задержан полицией.
Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили около тысячи оккупантов
Вооруженные силы Украины сообщили, что за сутки уничтожили около 930 российских военных и 49 единиц вражеской военной техники. Общие потери противника с 24.02.22 составляют около 332 040 человек личного состава и значительного количества техники.
У Зеленского сомневаются, что ЕС может применять "ядерный вариант" из-за позиции Орбана
ЕС вряд ли приостановит право голоса Венгрии, несмотря на позицию Виктора Орбана по Украине, поскольку Союз стремится к единству, считает советник президента Украины Михаил Подоляк.