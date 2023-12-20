Сумщина под ударом: россияне 14 раз атаковали приграничные населенные пункты

"Есть четыре ключевых компонента, которые нужно решить": Данилов о запуске авиасообщения в Украине

Алексей Данилов выделил четыре предпосылки для восстановления авиасообщения в Украине: безопасность аэропортов, надежная инфраструктура, страхование и действующая авиакомпания. Эти компоненты считаются необходимыми для восстановления полетов во время военного положения.