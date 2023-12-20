Сумщина под ударом: россияне 14 раз атаковали приграничные населенные пункты
Киев • УНН
Российские войска 14 раз атаковали Сумскую область, задев шесть населенных пунктов и вызвав 62 взрыва
Российские захватчики атаковали Сумскую область 14 раз. Били в приграничные населенные пункты шести громад региона. О последствиях обстрелов рассказали в Сумской ОВА и прокуратуре, передает УНН.
В течение дня россияне осуществили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. ... Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Хотинская, Шалыгинская, Эсманская громады.
Детали
По состоянию на 21.00 часов среды в области прозвучало 62 взрывы.
Согласно с уточнением от ОВА:
Эсманская громада: враг ударил из РСЗО (15 взрывов) и минометов (2 взрыва).
Белопольская громада: с территории рф осуществлен минометный обстрел (10 взрывов) и артобстрел (6 взрывов).
Юнаковская громада: зафиксированы минометные обстрелы (6 взрывов).
Шалыгинская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины.
Краснопольская громада: осуществлен обстрел FPV дроном (2 взрыва) и минометные обстрелы (6 взрывов).
Хотинская громада: россияне били из артиллерии САУ (9 взрывов).
Напомним,
За прошедшие сутки на Сумщине из-за атак россиян ранены двое гражданских в Эсмане и Краснополье. Прокуроры зафиксировали последствия вооружённой агрессии РФ.
Сумщина под ударом: россияне 14 раз атаковали приграничные населенные пункты
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