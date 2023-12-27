Сумщина: армия рф атаковала регион 6 раз в течение суток
Киев • УНН
российские войска атаковали Сумскую область шесть раз за один день, поразив четыре населенных пункта и вызвав в целом 15 взрывов.
российские военные обстреляли четыре пограничные громады Сумщины. В общем осуществили 6 обстрелов. В регионе зафиксировали 15 взрывов в течение суток. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Ночью и утром войска рф осуществили 6 обстрелов приграничной территории и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская общины
Отмечается, что по Шалыгинской громаде враг нанес два удара из минометов; по Великописаревской громаде осуществлено шесть обстрелов из АГС и один из миномета; по Краснопольской громаде нанесли по одному удару из миномета и артиллерии, а по Хотинской громаде сбросили четыре мины.
Напомним,
За прошедшие сутки 36 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины. В некоторых районах есть перебои с электричеством и мобильной связью.
Сумщина: армия рф атаковала регион 6 раз в течение суток
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