Сумщина: армия рф атаковала регион 6 раз в течение суток

российские военные обстреляли четыре пограничные громады Сумщины. В общем осуществили 6 обстрелов. В регионе зафиксировали 15 взрывов в течение суток. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Ночью и утром войска рф осуществили 6 обстрелов приграничной территории и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская общины - сообщили в ОВА.

Отмечается, что по Шалыгинской громаде враг нанес два удара из минометов; по Великописаревской громаде осуществлено шесть обстрелов из АГС и один из миномета; по Краснопольской громаде нанесли по одному удару из миномета и артиллерии, а по Хотинской громаде сбросили четыре мины.

Напомним,

За прошедшие сутки 36 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины. В некоторых районах есть перебои с электричеством и мобильной связью.