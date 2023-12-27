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sumshchina-armiya-rf-atakovala-region-6-raz-v-techenie-sutok

Сумщина: армия рф атаковала регион 6 раз в течение суток

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 08:56  •  14033 просмотра

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российские войска атаковали Сумскую область шесть раз за один день, поразив четыре населенных пункта и вызвав в целом 15 взрывов.

российские военные обстреляли четыре пограничные громады Сумщины. В общем осуществили 6 обстрелов. В регионе зафиксировали 15 взрывов в течение суток. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Ночью и утром войска рф осуществили 6 обстрелов приграничной территории и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская общины

- сообщили в ОВА.

Отмечается, что по Шалыгинской громаде враг нанес два удара из минометов; по Великописаревской громаде осуществлено шесть обстрелов из АГС и один из миномета; по Краснопольской громаде нанесли по одному удару из миномета и артиллерии, а по Хотинской громаде сбросили четыре мины.

Напомним,

За прошедшие сутки 36 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины. В некоторых районах есть перебои с электричеством и мобильной связью.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Сумщина: армія рф атакувала регіон 6 разів впродовж доби
Sumy region: Russian army attacked the region 6 times during the day
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Сумщина: армия рф атаковала регион 6 раз в течение суток

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