Сумщина: армейцы рф атаковали приграничные населенные пункты в семи громадах
Киев • УНН
Российские войска атаковали Сумскую область, в частности, семь территориальных общин. Там прозвучало за сутки в целом 68 взрывов; о жертвах пока не сообщается.
Российские военные 12 раз открывали огонь по приграничным населенным пунктам Сумской области за прошедшие сутки. Согласно данным тамошней ОВА оккупанты целились по семи громадам. УНН передает, что всего 13 декабря в регионе прозвучало 68 взрывов.
В течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 68 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Юнаковская, Белопольская, Хотинская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская громады.
Детали
Ситуация в Сумской области по состоянию на вечер среды:
По Середино-Будской громаде армейцы рф вгатили из танков. Местные жители зафиксировали 6 взрывов.
Великописаревскую враг обстрелял из гранатометов, артиллерии и миномётов. В общем, там прозвучало почти три десятка взрывов.
Из минометов захватчики били по жителям Краснопольской, Юнаковской, Новослободской и Хотинской ОТГ. Не обошлось без минометных прилетов и в Белополье - россияне сбросили 7 мин на территорию громады.
О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
Сумщина: армейцы рф атаковали приграничные населенные пункты в семи громадах
Российские войска атаковали Сумскую область, в частности, семь территориальных общин. Там прозвучало за сутки в целом 68 взрывов; о жертвах пока не сообщается.
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