Сумщина: армейцы рф атаковали приграничные населенные пункты в семи громадах

Российские военные 12 раз открывали огонь по приграничным населенным пунктам Сумской области за прошедшие сутки. Согласно данным тамошней ОВА оккупанты целились по семи громадам. УНН передает, что всего 13 декабря в регионе прозвучало 68 взрывов.

В течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 68 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Юнаковская, Белопольская, Хотинская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская громады. - сообщили в ОВА.

Детали

Ситуация в Сумской области по состоянию на вечер среды:

По Середино-Будской громаде армейцы рф вгатили из танков. Местные жители зафиксировали 6 взрывов.

Великописаревскую враг обстрелял из гранатометов, артиллерии и миномётов. В общем, там прозвучало почти три десятка взрывов.

Из минометов захватчики били по жителям Краснопольской, Юнаковской, Новослободской и Хотинской ОТГ. Не обошлось без минометных прилетов и в Белополье - россияне сбросили 7 мин на территорию громады.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.