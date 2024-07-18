Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии

Судью Шевченковского райсуда Киева Кирилла Кормушина задержали за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, судья попал в поле зрения правоохранителей в Винницкой области. Детали задержания судьи пока не известны.

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В феврале 2024 года Первая Дисциплинарная Палата Высшего совета правосудия по результатам рассмотрения материалов дисциплинарного производства в отношении Кормушина Кирилла Александровича приняла решение о привлечении его к дисциплинарной ответственности и применения к ним взыскания в виде представления об увольнении с должности.

"Со дня принятия Дисциплинарной палатой решения о применении дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности судья автоматически отстраняется от правосудия до принятия Высшим советом правосудия решения о его увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты", - говорилось в сообщении.

На сайте Высшего совета правосудия Кормушин указан в перечне судей, уволенных за совершение существенных дисциплинарных нарушений.

В то же время, по информации УНН, при задержании у него обнаружено удостоверение судьи.