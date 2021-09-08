Судебное разбирательство длилось год: в США демонтировали статую американского генерала из-за расовой дискриминации

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Статуя командира Конфедерации Роберта Ли была снята с постамента в Ричмонде, столице Вирджинии, в среду после годового судебного разбирательства по поводу памятника, который стал объектом протестов против расовой несправедливости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.