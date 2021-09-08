Судебное разбирательство длилось год: в США демонтировали статую американского генерала из-за расовой дискриминации

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Статуя командира Конфедерации Роберта Ли была снята с постамента в Ричмонде, столице Вирджинии, в среду после годового судебного разбирательства по поводу памятника, который стал объектом протестов против расовой несправедливости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На глазах у наблюдателей экипажи прикрепили 6,4-метровую бронзовую статую лидера гражданской войны в США к крану, который поднял ее с 12,2-метрового гранитного постамента и поставил на землю.

Статуя Роберта Ли - одна из крупнейших в Соединенных Штатах. Мемориалы, посвященные лидерам Конфедерации, стали объектами протестов против расизма. Защитники статуй говорят, что это дань храбрости тех, кто боролся за защиту Юга.

Официальные лица заявили, что рабочие перенесут статую Ли, в "безопасное государственное хранилище", пока не будет принято окончательное решение о ее будущем.

По данным Южного юридического центра по борьбе с бедностью, за последние 6 лет более 300 символов Конфедерации были уничтожены, а около 2 тысяч все еще остаются на месте.

Почти все остальные мемориалы Конфедерации в Ричмонде уже разрушены.

Дополнение

Генерал Ли подписывал договор о капитуляции сил США в конце Гражданской войны и после этого стал знаменит как символ примирения сторон. В 2020 году на фоне протестов его образ был переосмыслен как связанный с расовым угнетением, и в декабре его статую убрали из Капитолия в Вашингтоне.

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