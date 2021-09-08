Судовий розгляд тривав рік: в США демонтували статую американського генерала через расову дискримінацію

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Статуя командира Конфедерації Роберта Лі була знята з постамента в Річмонді, столиці Вірджинії, в середу після річного судового розгляду з приводу пам'ятника, який став об'єктом протестів проти расової несправедливості. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

На очах у спостерігачів екіпажі прикріпили 6,4-метрову бронзову статую лідера громадянської війни в США до крану, який підняв її з 12,2-метрового гранітного постаменту і поставив на землю.

Статуя Роберта Лі - одна з найбільших в Сполучених Штатах. Меморіали, присвячені лідерам Конфедерації, стали об'єктами протестів проти расизму. Захисники статуй кажуть, що це данина хоробрості тих, хто боровся за захист Півдня.

Офіційні особи заявили, що робочі перенесуть статую Лі, в "безпечне державне сховище", поки не буде прийнято остаточне рішення про її майбутнє.

За даними Південного юридичного центру по боротьбі з бідністю, за останні 6 років більш ніж 300 символів Конфедерації були знищені, а близько 2 тисяч все ще залишаються на місці.

Майже всі інші меморіали Конфедерації в Річмонді вже зруйновані.

Доповнення

Генерал Лі підписував договір про капітуляцію сил США в кінці Громадянської війни і після цього став знаменитий як символ примирення сторін. У 2020 році на тлі протестів його образ був переосмислений як пов'язаний з расовим пригнобленням, і в грудні його статую прибрали з Капітолія у Вашингтоні.

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