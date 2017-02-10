Судебное заседание по убийству в Кривом Озере началось в Николаевской области

Перед началом рассмотрения дела судья объявил перерыв на 30 мин. в связи с тем, что защитники стороны обвинения опоздали на рассмотрение дела.

Сейчас суд продолжил заседание, пострадавшие в деле подали несколько ходатайств, в том числе об изменении меры пресечения пяти обвиняемым по делу, которые сейчас находятся под домашним арестом.

Напомним, 24 августа 2016 г. около 3:30 сотрудники Кривоозерского ОП Врадиевского ОП ГУ НП Украины в Николаевской области на ул. Некрасова в с. Кривое Озеро превысили служебные полномочия и нанесли гражданину О.Цукерману телесные повреждения, от которых последний погиб.