Судебное заседание по убийству в Кривом Озере началось в Николаевской области
Киев • УНН
ОДЕССА-НИКОЛАЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня во Врадиевском районном суде Николаевской области началось рассмотрение дела об убийстве жителя с.Кривое Озеро 24 августа 2016 г., передает корреспондент УНН.
Перед началом рассмотрения дела судья объявил перерыв на 30 мин. в связи с тем, что защитники стороны обвинения опоздали на рассмотрение дела.
Сейчас суд продолжил заседание, пострадавшие в деле подали несколько ходатайств, в том числе об изменении меры пресечения пяти обвиняемым по делу, которые сейчас находятся под домашним арестом.
Напомним, 24 августа 2016 г. около 3:30 сотрудники Кривоозерского ОП Врадиевского ОП ГУ НП Украины в Николаевской области на ул. Некрасова в с. Кривое Озеро превысили служебные полномочия и нанесли гражданину О.Цукерману телесные повреждения, от которых последний погиб.