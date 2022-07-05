Cуды наконец разблокировали продажу долгов легендарного ЛАЗа, накопленных россиянином Чуркиным

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Львовский автобусный завод во времена Союза был крупнейшим предприятием в Украине по выпуску пассажирского автотранспорта. Даже после того, как 20 лет назад Фонд госимущества продал контрольный пакет завода фирме российского бизнесмена Игоря Чуркина, его судьба, казалось, неплохо складывалась. Но в октябре 2014-го предприятие остановилось, тысячи работников были уволены. С тех пор территория завода площадью более 50 га неотвратимо приходила в запустение, передает УНН.

Детали

После приватизации предприятие несколько раз меняло название – "ЛАЗ", "Пассавтотранс", "Завод коммунального транспорта", холдинговая компания ЛАЗ, "Львовский автобусный завод", "Львовский автомобильный завод", "Львовские автобусные заводы" – и структуру собственности. Всегда оставаясь под контролем Чуркина, поэтому именно его обоснованно называют виновником умышленного уничтожения предприятия.

После банкротства и начала процедуры ликвидации ЛАЗ остался немало должен кредиторам, городу и стране. Только государственный Укрэксимбанк больше 15 лет по судам пытается вернуть задолженность по кредитным договорам от 2004 года.

Не имея других действенных путей взыскать с должника деньги, в июне 2021 года Укрэксимбанк с целью поиска стратегического инвестора выставил на открытые торги права требования по кредитным договорам и дебиторской задолженности завода.

Для Львова это событие стало самой резонансной новостью прошлого лета. Вопрос дальнейшей судьбы завода неоднократно поднимался местными властями. В борьбу за лот вступили сразу шесть участников. В процессе торгов цена со стартовой в 76,5 млн грн превысила 170 миллионов.

Победителем стала украинская компания, которая могла бы и дальше инвестировать в местную экономику. Но сразу и банк, и потенциальный инвестор столкнулись с ожесточенным противодействием со стороны должника. Активизировались никак не проявлявшие себя "собственники" ЛАЗа из россии, в планы которых явно не входила экономическая стабильность Украины.

По обращению ООО "Львовские автобусные заводы" – тоже компании-банкрота, которая формально является поручителем по кредитам – в один день вносится в ЕРДР криминальное производство относительно сотрудников госбанка и подается заявление об обеспечении иска путем наложения ареста на права требования, реализованные с публичных торгов. Оно тут же рассматривается по сути и представителю истца выдается решение. Как оказалось, следователи изучали обстоятельства мошеннического завладения банком своим же имуществом!

После этого к делу был подключен хозяйственный суд Киева, подконтрольной все тому же гражданину РФ компанией подается иск о признании недействительным аукциона на основании ареста следственного судьи. И третьей структурой подается апелляционная жалоба на решение суда о взыскании долга в пользу банка, которое было принято 12 лет назад и оставленное без изменений после пересмотра в апелляционной и кассационной инстанциях.

Банк обжаловал факт беззакония в суде и арест был снят, но на имущество сразу же были наложены аналогичные аресты уже в рамках хозяйственного производства по инициативе все того же собственника.

Позже "Львовские автобусы" через суд попытались закрыть дело о своем банкротстве. В решении Голосеевского суда о наложении ареста на имущественные права завода и запрете их продажи основанием заявляется некое "сохранение спорных правоотношений для обеспечения баланса интересов". А вот уже решением Верховного суда подтверждены бесспорные требования финансовой компании – нового кредитора, которая выкупила права требования размером в 31 млн по взятому ЛАЗом кредиту в другом банке, и в фиктивной реабилитации отказано.

Город настаивал на том, что работу завода нужно восстановить, и даже принимал решение возместить Чуркину 20 миллионов для покрытия его долгов перед фирмой его жены.

В июне нынешнего года, через год борьбы, банку и победителю аукциона наконец удалось отстоять свои права. Судьи разных судебных юрисдикций в разных отраслях права (в криминальном производстве судья Бортницкая В.В. и в хозяйственном процессе судья Турчин С.О.) предметно изучили обстоятельства наложения ареста и пришли к полностью обоснованному выводу об их безосновательности.

Кто же этот Игорь Чуркин? Он является племянником высокопоставленного дипломата Виталия Чуркина – верного пса путинского режима и рупора кремля на международной арене. Того самого, который зачитал Совбезу ООН обращение Януковича об использовании войск рф для "восстановления конституционного порядка" в Украине.

Материала на Чуркина по ряду скандальных историй с уничтожением когда-то мощных украинских предприятий у правоохранителей собрано хоть отбавляй. Три года назад он судился с СБУ, запретившей ему въезд в Украину сроком на 5 лет. До этого задерживался прокуратурой за преднамеренную невыплату зарплаты рабочим и уклонение от начислений в пенсионный фонд.

Сейчас большинство юрлиц, владеющих в разные периоды ЛАЗом и его имуществом, являются банкротами, годами уходя от ответственности. Государственный банк продолжал нести огромные убытки, а нормальный инвестор не мог зайти на обанкротившийся завод. Поразительная толерантность к бенефициару из страны-агрессора.

Появилась надежда на то, что действиям этого лица, на протяжении почти 30 лет откровенно занимавшегося антиукраинской деятельностью, будет дана заслуженная оценка. Тем более сейчас, когда в условиях войны государственный Укрэксимбанк отстаивает экономические интересы страны, очень ждем, что правоохранители и другие государственные институции тоже станут на страже закона.

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