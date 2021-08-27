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Судья Верховного Суда Николай Гусак подал в отставку

Судья Верховного Суда Николай Гусак подал в отставку

Киев  •  УНН

 • 19752 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Судья Верховного Суда Николай Гусак подал в отставку. Об этом свидетельствует повестка дня заседания Высшего совета правосудия, передает УНН.

Детали

Заседание Высшего Совета правосудия запланировано на 7 сентября. На нем рассмотрят материалы об увольнении судей с должностей в связи с подачей в отставку, среди которых судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда - Николай Гусак.

Добавим

Николай Гусак работает в составе Верховного Суда с 2001 года. В 2016 году успешно прошел переаттестацию и работал в новом Верховном Суде еще четыре года.

В 2017 году его включили в состав Первой Дисциплинарной палаты, а с 2017 до 2019 года он был членом Высшего совета правосудия.

Напомним

В апреле Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало полную проверку деклараций 27 человек, среди которых был судья Николай Гусак.

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