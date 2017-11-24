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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78472 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 68492 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 75656 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 82965 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118276 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 144226 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107384 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108815 просмотра

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Судья Чаус подал в суд на президента Молдовы

Судья Чаус подал в суд на президента Молдовы

Киев  •  УНН

 • 31351 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Бывший украинский судья Николай Чаус подал в суд на президента Молдовы Игоря Додона из-за отказа последнего о предоставлении ему политического убежища, передает УНН со ссылкой на Anticoruptie.md.

Решение об отказе в просьбе о предоставлении политического убежища было принято 5 октября на одной из сессий Комиссии по вопросам политики в отношении гражданства и убежища, через полгода после подачи запроса судьей. Недовольный отказом, Н.Чаус решил обжаловать его в суде. Первое слушание по этому делу было отложено по техническим причинам. Следующее запланировано на 19 февраля 2018 года.

Ранее главный юрисконсульт по юридическим вопросам Максим Лебединский заявил, что этот шаг направлен только на то, чтобы отсрочить процедуру возможной экстрадиции экс-судьи в Украину.

Напомним, Высший совет правосудия временно отстранила от должности судью Днепровского районного суда Николая Чауса, которого поймали на взятке в 150 тыс. долл.

9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили судью Чауса при получении неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. за вынесение решения суда в интересах подсудимого. Сообщение о подозрении в совершении правонарушения по ч.4 ст.368 УК ему направили 11 августа.

6 сентября 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и его арест. После этого, воспользовавшись судейским иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.

С 16 августа 2016 года судья Чаус объявлен в национальный, а с 11 ноября - в международный розыск.

27 октября с.г. в розыск судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса объявил Интерпол.

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