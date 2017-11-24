Судья Чаус подал в суд на президента Молдовы

Решение об отказе в просьбе о предоставлении политического убежища было принято 5 октября на одной из сессий Комиссии по вопросам политики в отношении гражданства и убежища, через полгода после подачи запроса судьей. Недовольный отказом, Н.Чаус решил обжаловать его в суде. Первое слушание по этому делу было отложено по техническим причинам. Следующее запланировано на 19 февраля 2018 года.

Ранее главный юрисконсульт по юридическим вопросам Максим Лебединский заявил, что этот шаг направлен только на то, чтобы отсрочить процедуру возможной экстрадиции экс-судьи в Украину.

Напомним, Высший совет правосудия временно отстранила от должности судью Днепровского районного суда Николая Чауса, которого поймали на взятке в 150 тыс. долл.

9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили судью Чауса при получении неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. за вынесение решения суда в интересах подсудимого. Сообщение о подозрении в совершении правонарушения по ч.4 ст.368 УК ему направили 11 августа.

6 сентября 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и его арест. После этого, воспользовавшись судейским иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.

С 16 августа 2016 года судья Чаус объявлен в национальный, а с 11 ноября - в международный розыск.

27 октября с.г. в розыск судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса объявил Интерпол.