Суд освободил от ответственности антимайдановца "Топаза" за соучастие в похищении человека
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Дарницкий районный суд Киева освободил Гната Кромского по прозвищу “Топаз” от уголовной ответственности, закрыв дело. Об этом журналисту УНН рассказал его адвокат Александр Шадрин.
Детали
Шадрин подтвердил журналисту УНН, что суд освободил Кромского от уголовной ответственности, закрыв дело из-за истечения сроков давности.
Антимайдановцу “Топазу” инкриминировали соучастие в незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, сопровождалось причинением похищенному физических страданий.
За такое преступление предусматривается наказание в виде не более 5-ти лет лишения свободы.
Добавим, что речь идет о похищении Владислава Иваненко. Похищение Иваненко произошло в ночь на 21 января 2014 года. Тогда потерпевшего перепутали с другими активистом Майдана, похитили и пытали.
Дополнение
30 января 2018 года Киевский районный суд Харькова признал виновным “Топаза” в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в массовых беспорядках и незаконном завладении авто. Г.Кромский получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
28 сентября 2018 года Октябрьский районный суд Харькова принял решение освободить из мест лишения свободы антимайдановца Гната Кромского (“Топаза”), приговоренного к 8 годам лишения свободы.
21 октября 2020 года правоохранители задержали Гната Кромского. Правоохранители уточнили, что при проверке 34-летнего мужчину по информационной базе Национальной полиции было установлено, что он разыскивается Селидовским отделением полиции Донецкой области с 17 октября 2020 года за совершение ряда преступлений.