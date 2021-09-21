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Суд звільнив від відповідальності антимайданівця "Топаза" за співучасть у викраденні людини

Суд звільнив від відповідальності антимайданівця "Топаза" за співучасть у викраденні людини

Київ • УНН

 • 28605 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Дарницький районний суд Києва звільнив Гната Кромского на прізвисько “Топаз” від кримінальної відповідальності, закривши справу. Про це журналісту УНН розповів його адвокат Олександр Шадрін.

Деталі

Шадрін підтвердив журналісту УНН, що суд звільнив Кромского від кримінальної відповідальності, закривши справу через закінчення строків давності.

Антимайданівцю “Топазу” інкримінували співучасть у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалось заподіянням викраденому фізичних страждань.

За такий злочин передбачається покарання у вигляді не більше 5-ти років позбавлення волі.

Додамо, що йдеться про викрадення Владислава Іваненка. Викрадення Іваненка сталося в ніч на 21 січня 2014 року. Тоді потерпілого переплутали з іншими активістом Майдану, викрали і катували.

Доповнення

30 січня 2018 року Київський районний суд Харкова визнав винним “Топаза” в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі в масових заворушеннях і незаконному заволодінні авто. Г.Кромський отримав 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

28 вересня 2018 року Жовтневий районний суд Харкова ухвалив рішення звільнити з місць позбавлення волі антимайданівця Гната Кромського (“Топаза”), засудженого до 8 років позбавлення волі.

21 жовтня 2020 року правоохоронці затримали Гната Кромського. Правоохоронці уточнили, що при перевірці 34-річного чоловіка за інформаційною базою Національної поліції було встановлено, що він розшукується Селидівським відділенням поліції Донецької області з 17 жовтня 2020 року за скоєння низки злочинів.

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