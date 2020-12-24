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Суд обязал ОПЗ заключить с "Энергетическим эквивалентом" контракт на поставку газа

Киев • УНН

 • 15264 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Северный апелляционный хозяйственный суд обязал Одесский припортовый завод (ОПЗ) заключить с "Энергетическим эквивалентом" контракт на поставку 240 млн куб. м газа за 4 месяца. Об этом свидетельствует постановление суда, передает УНН.

Суд обязал ОПЗ заключить с "Энергетическим эквивалентом" контракт на поставку газа

"17 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу компании "Энергетический эквивалент" и отказал "Одесскому припортовому заводу в иске на сумму более 110 млн грн. Также суд постановил взыскать с Одесского припортового завода более 1,1 млн гривен судебных затрат. Решение суда вступило в силу с дня его принятия", - говорится в постановлении.

В частности, рассматривая вопрос о взыскании более 110 млн гривен суд дал оценку причинам невыполнения договора на переработку давальческого сырья (природного газа), заключенного между сторонами процесса еще в январе 2019 года.

ОПЗ отстаивал позицию, что ответственность за невыполнение договора должен нести поставщик ("Энергетический эквивалент"), который, в свою очередь, настаивал на отсутствии своей вины и своем праве на продление срока выполнения договора.

Судебные тяжбы между сторонами тянутся уже более полутора лет. В июле 2020 года Верховный суд стал на сторону "Энергетического эквивалента" и подтвердил его право на продление договора на переработку давальческого сырья.

Теперь суд признал обязательство Одесского припортового завода и "Энергетического эквивалента" заключить новое соглашение на переработку давальческого сырья в объеме и по цене, определенных январским договором 2019 года, что означает беспрерывную и полную загрузку перерабатывающих мощностей завода на 4 месяца с начала поставок газа.

Выполнение упомянутых решений судов позволит Одесскому припортовому заводу решить проблему законности отношений с поставщиком давальческого сырья, которого сейчас, в нарушение установленных законных процедур, назначает руководство завода на непрозрачной неконкурентой основе.

Напомним, что объявленный летом 2020 года ОПЗ конкурс по выбору поставщика давальческого сырья не состоялся, в результате чего завод дважды продлевал внеконкурсные договорные отношения по давальческой переработке газа.

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