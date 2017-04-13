Суд обязал Киевсовет отменить ночной запрет на продажу алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Хозяйственный суд Киева обязал Киевский городской совет прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции путем отмены решения от 22 сентября 2016 года "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве". Об этом сообщает пресс-служба Киевского областного территориального отделения АМКУ, передает УНН.
"Решением Хозяйственного суда города Киева от 10.04.2017 по делу 910/3681/17, иск Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины в Киевский городской совет об обязательствах выполнить решение Административной коллегии Отделения от 20.12.2016 № 63, удовлетворено полностью", - говорится в сообщении.
Также, в пресс-службе территориального отделения АМКУ объяснили, что Отделение обратилось в суд в связи с тем, что Киевским городским советом не было в добровольном порядке исполнено решение Административной коллегии отделения от 20 декабря 2016 года.
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Данным решением (от 20 декабря 2016 - ред.) Киевский городской совет обязали в месячный срок прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, путем отмены решения об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве.
Напомним, по словам депутата столичного горсовета А.Бродского, решение Киевсовета о ночном запрете продажи алкоголя было принято вне правового поля.
Также напомним, в Киевсовете пообещали рассмотреть вопрос об отмене ночного запрета на продажу алкоголя.