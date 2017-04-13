Суд обязал Киевсовет отменить ночной запрет на продажу алкоголя

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 74747 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110494 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168628 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123909 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121263 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114953 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105919 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107365 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103817 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159297 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд обязал Киевсовет отменить ночной запрет на продажу алкоголя

Суд обязал Киевсовет отменить ночной запрет на продажу алкоголя

Киев  •  УНН

 • 13713 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Хозяйственный суд Киева обязал Киевский городской совет прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции путем отмены решения от 22 сентября 2016 года "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве". Об этом сообщает пресс-служба Киевского областного территориального отделения АМКУ, передает УНН.

"Решением Хозяйственного суда города Киева от 10.04.2017 по делу 910/3681/17, иск Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины в Киевский городской совет об обязательствах выполнить решение Административной коллегии Отделения от 20.12.2016 № 63, удовлетворено полностью", - говорится в сообщении.

Также, в пресс-службе территориального отделения АМКУ объяснили, что Отделение обратилось в суд в связи с тем, что Киевским городским советом не было в добровольном порядке исполнено решение Административной коллегии отделения от 20 декабря 2016 года.

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Данным решением (от 20 декабря 2016 - ред.) Киевский городской совет обязали в месячный срок прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, путем отмены решения об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве.

Напомним, по словам депутата столичного горсовета А.Бродского, решение Киевсовета о ночном запрете продажи алкоголя было принято вне правового поля.

Также напомним, в Киевсовете пообещали рассмотреть вопрос об отмене ночного запрета на продажу алкоголя.

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