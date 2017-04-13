Суд зобов'язав Київраду скасувати нічну заборону на продаж алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Господарський суд міста Києва зобов'язав Київську міську раду припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом скасування рішення від 22 вересня 2016 року "Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в м. Києві". Про це повідомляє прес-служба Київського обласного територіального відділення АМКУ, передає УНН.
"Рішенням Господарського суду міста Києва від 10.04.2017 у справі 910/3681/17, позов Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України до Київської міської ради про зобов'язання виконати рішення Адміністративної колегії Відділення від 20.12.2016 № 63, задоволено повністю", - йдеться у повідомленні.
Також, у прес-службі територіального відділення АМКУ пояснили, що Відділення звернулося до суду у зв'язку із тим, що Київською міською радою не було у добровільному порядку виконано рішення Адміністративної колегії відділення від 20 грудня 2016 року.
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Даним рішенням (від 20 грудня 2016 – ред.) Київську міську раду було зобов’язано у місячний строк припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, шляхом скасування рішення про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі в м. Києві.
Нагадаємо, за словами депутата столичної міськради О.Бродського, рішення Київради про нічну забороно продажу алкоголю було прийнято поза правовим полем.
Також нагадаємо, у Київраді пообіцяли розглянути питання про скасування нічної заборони на продаж алкоголю.