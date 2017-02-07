Суд завтра продолжит рассмотрение ходатайства о продлении ареста И.Безъязыкову
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении ходатайства военной прокуратуры о продлении срока меры пресечения обвиняемому в государственной измене Ивану Безъязыкову до 10:00 8 февраля, передает корреспондент УНН.
"В связи с окончанием рабочего времени судебное заседание откладывается на 8 февраля на 10:00", - сказал следователь судья Олег Линник.
Напомним, полковник Вооруженных сил Украины, экс-начальник разведки одного из армейских корпусов Иван Безъязыков в августе 2014 года попал в плен в ходе АТО и перешел на сторону незаконных вооруженных формирований.
Сейчас он подозревается в совершении преступления по ст.258-3 УК - участие в террористической организации .
Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2017 года.
Однако, как сообщал УНН, защита подала апелляцию на обжалование решения об аресте, которую суд оставил без удовлетворения.