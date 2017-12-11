Суд признал невиновным в растрате имущества экс-ректора Нацакадемии ГПСУ Мельника

"Признать невиновным в предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение или растрата чужого имущества) Уголовного кодекса Украины и оправдать его по ч.5 ст.191 в связи с недоказанностью состава преступления в его деянии", - говорится в постановлении суда.

Кроме того, суд решил гражданский иск Университета государственной фискальной службы Украины в Мельника о возмещении имущественного ущерба в размере 33 млн 444 тыс. 368 грн оставить без рассмотрения, процессуальные издержки, связанные с привлечением экспертов, в размере 500 23 грн. 40 коп. отнести на счет государства.

Также суд снял наконец, наложенный по решению следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киева от 14 сентября 2015 года, на надлежащую Мелнику долю в уставном фонде ООО "Научно-образовательный центр" Солнечная горница "имени В.В. Щербинского.

Как сообщал УНН, Мельник обвинялся в незаконном отчуждении имущества, находящегося в оперативном управлении Национальной академии ГПС Украины, что находилось в Киевской, Хмельницикий областях, а также в г.. Симферополь.

Стоимость нанесенного государству ущерба составляет более 33 млн грн.