Суд визнав невинним у розтраті майна екс-ректора Нацакадемії ДПСУ Мельника
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Бородянський районний суд Київської області визнав невинним екс-ректора Національної академії ДПСУ Петра Мельника, який обвинувачувався у розтраті нерухомого майна, що належало цьому вишу. Відповідна ухвала суду від 5 грудня 2017 року міститься в Єдиному реєстрі Судових рішень, передає УНН.
“Визнати невинуватим у пред’явленому обвинуваченні у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення або розтрата чужого майна) Кримінального кодексу України і виправдати його за ч.5 ст.191 у зв’язку з недоведеністю складу злочину в його діянні”, — йдеться в ухвалі суду.
Крім того, суд вирішив цивільний позов Університету державної фіскальної служби України до Мельника про відшкодування майнової шкоди в розмірі 33 млн 444 тис. 368 грн залишити без розгляду, процесуальні витрати, пов’язані із залученням експертів, в розмірі 50023 грн. 40 коп. віднести на рахунок держави.
Також суд зняв врешт, накладений за ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 14 вересня 2015 року, на належну Мелнику частку у статутному фонді ТОВ “Науково-освітній центр “Сонячна світлиця” імені В.В. Щербинського.
Як повідомляв УНН, Мельник обвинувачувався у незаконному відчуженні майна, яке перебувало в оперативному управлінні Національної академії ДПС України, знаходилось в Київській, Хмельницікій областях, а також у м. Сімферополь.
Вартість завданих державі збитків становить понад 33 млн грн.