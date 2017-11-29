Суд решил в закрытом режиме избирать меру пресечения сыну нардепа Попова

"Суд на месте постановил: удовлетворить ходатайство стороны защиты и в дальнейшем рассматривать ходатайство в закрытом режиме", - сказала Шестаковская.

Она также отметила, что представители общественности и журналисты будут приглашены в зал на оглашение решения суда.

Следует отметить, что прокуратура просит избрать для Попова-младшего меру пресечения в виде содержания под стражей, а сторона защиты будет настаивать на домашнем аресте с ношением электронного средства контроля.

Как сообщал УНН, 14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова задержан по подозрению в совершении ограбления.

Столичная полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту ограбления магазина в Оболонском районе двумя подростками, среди которых был 14-летний сын народного депутата Игоря Попова.

Также правоохранители сообщили о подозрении сыну народного депутата Украины Игоря Попова и еще одному несовершеннолетнему за разбойное нападение на магазин в Оболонском районе Киева.