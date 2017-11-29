Суд решил в закрытом режиме избирать меру пресечения сыну нардепа Попова

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78403 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 68393 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 75584 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 82893 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118250 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115174 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144207 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107383 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108814 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113357 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Суд решил в закрытом режиме избирать меру пресечения сыну нардепа Попова

Суд решил в закрытом режиме избирать меру пресечения сыну нардепа Попова

Киев  •  УНН

 • 11137 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Оболонский районный суд Киева решил в закрытом режиме проводить судебное заседание по избранию меры пресечения 14-летнему сыну народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова Богдана, подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Такое решение объявила следственная судья Людмила Шестаковская, удовлетворив соответствующее ходатайство стороны защиты несовершеннолетнего, передает корреспондент УНН.

"Суд на месте постановил: удовлетворить ходатайство стороны защиты и в дальнейшем рассматривать ходатайство в закрытом режиме", - сказала Шестаковская.

Она также отметила, что представители общественности и журналисты будут приглашены в зал на оглашение решения суда.

Следует отметить, что прокуратура просит избрать для Попова-младшего меру пресечения в виде содержания под стражей, а сторона защиты будет настаивать на домашнем аресте с ношением электронного средства контроля.

Как сообщал УНН, 14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова задержан по подозрению в совершении ограбления.

Столичная полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту ограбления магазина в Оболонском районе двумя подростками, среди которых был 14-летний сын народного депутата Игоря Попова.

Также правоохранители сообщили о подозрении сыну народного депутата Украины Игоря Попова и еще одному несовершеннолетнему за разбойное нападение на магазин в Оболонском районе Киева.

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