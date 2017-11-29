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Суд вирішив у закритому режимі обирати запобіжний захід сину нардепа Попова

Суд вирішив у закритому режимі обирати запобіжний захід сину нардепа Попова

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Оболонський районний суд Києва вирішив у закритому режимі проводити судове засідання з обрання запобіжного заходу 14-річному сину народного депутата від Радикальної партії Ігоря Попова Богдана, підозрюваного у розбійному нападі на магазин. Таке рішення оголосила слідча суддя Людмила Шестаковська, задовольнивши відповідне клопотання сторони захисту неповнолітнього, передає кореспондент УНН.

“Суд на місці ухвалив: задовольнити клопотання сторони захисту і надалі розглядати клопотання у закритому режимі”, — сказала Шестаковська.

Вона також зазначила, що представники громадськості та журналісти будуть запрошені до зали на оголошення рішення суду.

Слід зазначити, що прокуратура просить обрати для Попова-молодшого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а сторона захисту наполягатиме на домашньому арешті з носінням електронного засобу контролю.

Як повідомляв УНН, 14-річний син народного депутата від Радикальної партії Ігора Попова затриманий за підозрою в скоєння пограбування.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом пограбування магазину в Оболонському районі двома підлітками, серед яких був 14-річний син народного депутата Ігоря Попова.

Також, правоохоронці повідомили про підозру сину народного депутата України Ігоря Попова та ще одному неповнолітньому за розбійний напад на магазин в Оболонському районі Києва.

 

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