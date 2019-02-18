Суд вынес первый приговор по делу нападения на киевскую электричку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Приговором Подольского районного суда г.. Киева 27-летнего мужчину, который участвовал в разгроме столичной электрички в июле прошлого года, приговорено к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года по ч. 2 ст. 296 УК Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Указанным приговором суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и подозреваемым. Согласно договору человек, действиями которого было нанесено телесные повреждения пассажирам электрички, безоговорочно признал свою вину в хулиганских действиях, искренне раскаялся и активно способствовал изобличению соучастников. Благодаря этому было установлено еще 2-х участников указанных событий и 10 января 2019 года им было сообщено о подозрении.
Кроме того, подозреваемый согласился возместить ущерб, нанесенный его действиями.
Напомним, 30 июля 2018 группа молодых силой остановила электричку между станциями Сырец и Вышгородский. Злоумышленники разрисовали вагоны, забросали камнями людей и применяли против них слезоточивый газ.
В настоящее время в уголовном производстве установлено участие и объявлено о подозрении 5 лицам.
Следствие продолжается. Другие участники преступления устанавливаются. Процессуальное руководство в производстве осуществляет Киевская местная прокуратура №7.
Как повдиомляв УНН, правоохранители установили еще двух человек, которые участвовали в разгроме электрички в Киеве в июле прошлого года.