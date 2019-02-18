Суд виніс перший вирок у справі нападу на київську електричку

Вказаним вироком суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та підозрюваним. Згідно з угодою чоловік, діями якого не було спричинено тілесних ушкоджень пасажирам електрички, беззастережно визнав свою вину у хуліганських діях, щиро розкаявся та активно сприяв викриттю співучасників. Завдяки цьому було встановлено ще 2 учасників вказаних подій та 10 січня 2019 року їм було повідомлено про підозру.

Крім того, підозрюваний погодився відшкодувати збитки, завдані його діями.

Нагадаємо, 30 липня 2018 року група молодиків силоміць зупинила електричку між станціями Сирець та Вишгородська. Зловмисники розмалювали вагони, закидали камінням людей та застосовували проти них сльозогінний газ.

На даний час у кримінальному провадженні встановлено участь та оголошено про підозру 5 особам.

Слідство триває. Інші учасники злочину встановлюються. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Київська місцева прокуратура №7.

Як повдіомляв УНН, правоохоронці встановили ще двох осіб, які брали участь у розгромі електрички у Києві у липні минулого року.