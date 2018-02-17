Суд отпустил на поруки добровольца "Донбасса", которого задержали во время рассмотрения дела Труханова

“„Брест“ — тоже доброволец батальона „Донбасс“, народный герой Украины, который прошел Илловайский котел, подбил 2 вражеских танка и 2 бронированные машины. Когда его под судом начали бить спецназовцы, он достал наградной пистолет и выстрелил в асфальт. „Чудо“, „Лука“ и „Брест“ стали первыми из 8-ми захваченных за четыре месяца протестов наших активистов, которых нам отдали на поруки как народным депутатам. Хочу узнать больше о судье Светлицкой. Нам нужны люди, способные творить правосудие”, — отметил политик.

Кроме того, по словам Соболева, на поруки народных депутатов Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка, отпустили добровольца добровольца батальона “Донбасс” Николая Чудовского и добровольца из Грузии Луку Чхетия.

Как сообщал УНН, мэр Одессы Геннадий Труханов может иметь гражданство Российской Федерации и Греции, но эта информация на сегодня официально не подтверждена.