Суд отпустил на поруки добровольца "Донбасса", которого задержали во время рассмотрения дела Труханова

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68732 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84619 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 87348 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109113 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100928 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104789 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111749 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Суд отпустил на поруки добровольца "Донбасса", которого задержали во время рассмотрения дела Труханова

Суд отпустил на поруки добровольца "Донбасса", которого задержали во время рассмотрения дела Труханова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. Суд отпустил на поруки народных депутатов добровольца батальона “Донбасс”, позывного “Брест” Александра Федорченко, который 15 февраля открыл огонь у Соломенского райсуда Киева, где рассматривали дело городского головы Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу народного депутата Егора Соболева.

“„Брест“ — тоже доброволец батальона „Донбасс“, народный герой Украины, который прошел Илловайский котел, подбил 2 вражеских танка и 2 бронированные машины. Когда его под судом начали бить спецназовцы, он достал наградной пистолет и выстрелил в асфальт. „Чудо“, „Лука“ и „Брест“ стали первыми из 8-ми захваченных за четыре месяца протестов наших активистов, которых нам отдали на поруки как народным депутатам. Хочу узнать больше о судье Светлицкой. Нам нужны люди, способные творить правосудие”, — отметил политик.

Кроме того, по словам Соболева, на поруки народных депутатов Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка, отпустили добровольца добровольца батальона “Донбасс” Николая Чудовского и добровольца из Грузии Луку Чхетия.

Как сообщал УНН, мэр Одессы Геннадий Труханов может иметь гражданство Российской Федерации и Греции, но эта информация на сегодня официально не подтверждена.

Украинские Национальные Новости

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