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Суд відпустив на поруки добровольця "Донбасу", якого затримали під час розгляду справи Труханова

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Суд відпустив на поруки народних депутатів добровольця батальйону “Донбас”, позивного “Брест” Олександра Федорченка, який 15 лютого відкрив вогонь біля Солом’янського райсуду Києва, де розглядали справу міськголови Одеси Генадія Труханова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку народного депутата Єгора Соболєва.

“„Брест“ — теж доброволець батальйону „Донбас“, народний герой України, який пройшов Ілловайський котел, підбив 2 ворожих танки та 2 броньовані машини. Коли його під судом почали бити спецпризначенці, він дістав нагородний пистолет та вистрілив у асфальт. „Чудо“, „Лука“ та „Брест“ стали першими з 8-ми захоплених за чотири місяці протестів наших активістів, яких нам віддали на поруки як народним депутатам. Хочу дізнатися більше про суддю Світлицьку. Нам потрібні люди, здатні творити правосуддя”, — зазначив політик.

Крім того, за словами Соболєва, на поруки народних депутатів Семена Семенченка, Павла Костенка та Володимира Парасюка, відпустили добровольця добровольця батальйону “Донбас” Миколу Чудовського і добровольця з Грузії Луку Чхетія.

Як повідомляв УНН, міський голова Одеси Геннадій Труханов може мати громадянства Російської Федерації та Греції, але ця інформація на сьогодні офіційно не підтверджена.

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