Суд отказал адвокатам Савченко в отводе судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева отказал стороне защиты арестованного народного депутата Надежды Савченко в отводе следственного судьи Владимира Бугиля по делу о продлении ей срока содержания под стражей. Соответствующее постановление сегодня объявил следственный судья Павел Слободянюк, передает корреспондент УНН.
"Суд постановил: в удовлетворении заявления адвоката об отводе следователя судьи Бугиля отказать. Постановление обжалованию не подлежит", - сказал Слободянюк.
По словам адвокатов, распределение ходатайства по продлению меры пресечения подозреваемой Савченко на следственного судьи Бугиля состоялось из-за безосновательного устранения следственного судьи Мелешак.
Также суд отказал адвокатам Савченко в удовлетворении ходатайства о переносе судебного заседания из-за того, что они подали заявление в Апелляционный суд Киева о изменении подсудности дела.
"Я сегодня, как адвокат, обратился в Апелляционный суд Киева с просьбой изменения подсудности этого дела. Согласно действующему законодательству пока Апелляционным судом рассматривается такое заявление, дело слушаться не может ... Итак прошу перенести судебное заседание", - сказал адвокат Константин Глоба.
При этом защитник пояснил, что обратиться с соответствующим заявлением сторону защиты заставил факт незаконного отвода судьи Елены Мелешак по ходатайству прокуроров.
"Суд считает безосновательной постановку вопроса перед Апелляционным судом о законности отвода судьи Мелешак и изменения подсудности", - говорится в постановлении суда.
Ранее суд отказал защите Савченко в переносе судебного заседания.