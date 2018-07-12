Суд відмовив адвокатам Савченко у відведенні судді
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва відмовив стороні захисту заарештованого народного депутата Надії Савченко на відвід слідчого судді Володимира Бугіля у справі щодо продовження їй терміну тримання під вартою. Відповідну ухвалу сьогодні оголосив слідчий суддя Павло Слободянюк, передає кореспондент УНН.
“Суд ухвалив: у задоволенні заяви адвоката про відвід слідчого судді Бугіля відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає”, — сказав Слободянюк.
За словами адвокатів, розподіл клопотання з продовження запобіжного заходу підозрюваній Савченко на слідчого суддю Бугіля відбувся через безпідставне усунення слідчого судді Мєлєшак.
Також суд відмовив адвокатам Савченко у задоволенні клопотання про перенесення судового засідання через те, що вони подали заяву до Апеляційного суду Києва на зміну підсудності справи.
“Я сьогодні, як адвокат, звернувся до Апеляційного суду Києва з проханням зміни підсудності цієї справи. Відповідно до чинного законодавства поки Апеляційним судом розглядається така заява, справа слухатися не може... Отже прошу перенести судове засідання”, — сказав адвокат Костянтин Глоба.
При цьому захисник пояснив, що звернутися із відповідною заявою сторону захисту змусив факт незаконного відведення судді Олени Мєлєшак за клопотанням прокурорів.
“Суд вважає безпідставним порушення питання перед Апеляційним судом про законність відведення судді Мєлєшак і зміни підсудності”, — йдеться в ухвалі суду.
Раніше суд відмовив захисту Савченко у перенесенні судового засідання.