Суд в ростове закрыл процесс над украинскими пленными из-за "угроз"

В российском ростове-на-дону суд закрыл процесс над 18 пленными украинцами из-за "широкого резонанса и угроз". Об этом сообщает "Медиазона", передает УНН.

Подсудимых обвиняют в том, что они служили в батальоне "Айдар", объявленном российскими властями "террористической организацией".

Прокурор мотивировал свое требование тем, что "процесс получил широкий общественный резонанс", а также "угрозой безопасности участников судебного разбирательства и их близких родственников", пишет "Медиазона".

Прокурор при этом сослался на пост украинского блогера и журналиста Дмитрия Гордона, который написал, что Украина якобы имеет данные судей, которые выносили приговоры военнопленным.

Защитники и подсудимые возражали против закрытия процесса.

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