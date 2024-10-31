Суд в ростове закрыл процесс над украинскими пленными из-за "угроз"
Киев • УНН
Российский суд закрыл процесс над 18 пленными украинцами из батальона "Айдар" из-за общественного резонанса. Прокурор сослался на пост Дмитрия Гордона о наличии у Украины данных о судьях.
В российском ростове-на-дону суд закрыл процесс над 18 пленными украинцами из-за "широкого резонанса и угроз". Об этом сообщает "Медиазона", передает УНН.
Подсудимых обвиняют в том, что они служили в батальоне "Айдар", объявленном российскими властями "террористической организацией".
Прокурор мотивировал свое требование тем, что "процесс получил широкий общественный резонанс", а также "угрозой безопасности участников судебного разбирательства и их близких родственников", пишет "Медиазона".
Прокурор при этом сослался на пост украинского блогера и журналиста Дмитрия Гордона, который написал, что Украина якобы имеет данные судей, которые выносили приговоры военнопленным.
Защитники и подсудимые возражали против закрытия процесса.
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