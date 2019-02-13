Суд в РФ оставил под стражей 16 украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Мосгорсуд в среду признал законным продление до 24 апреля срока ареста еще четырем украинским морякам. Таким образом, под стражей остаются 16 из 24 украинских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в суде, передает УНН.
"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты на продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Дениса Гриценко, Андрея Драча, Михаила Власюка, Вячеслава Зинченко, Богдана Небылицына, Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Сергей Чулиба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Рассмотрение жалоб защиты прошло в закрытом судебном заседании.
Накануне, 12 февраля, суд в РФ оставил под стражей восемь украинских военнопленных моряков. 7 февраля суд в Москве оставил под арестом четырех военнопленных моряков.