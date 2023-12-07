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Суд в рф продлил арест Гиркину-Стрелкову еще на 6 месяцев

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 16:39  •  16916 просмотра

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Российский суд продлил содержание под стражей Игоря Гиркина-Стрелкова до 7 июня 2024 года по обвинению в экстремизме. Ранее Гиркин был приговорен к пожизненному заключению за сбитие MH17.

В рф суд продлил арест Игорю Гиркину-Стрелкову еще на полгода, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Содержание под стражей бывшему "министру обороны "днр" по делу о призывах к экстремизму продлили до 7 июня 2024 года, сообщает его группа поддержки.

Следующее заседание назначено на 14 декабря. Процесс пройдет в закрытом режиме.

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Справка

Игорь "Стрелков" Гиркин - бывший полевой командир "днр". В ноябре прошлого года Окружной суд Гааги признал его виновным в сбитии рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году и приговорил к пожизненному заключению.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Суд у рф продовжив арешт Гіркіну-Стрєлкову ще на 6 місяців
Russian court extends arrest of Girkin-Strelkov for another 6 months
Новости по теме

Суд в рф продлил арест Гиркину-Стрелкову еще на 6 месяцев

Российский суд продлил содержание под стражей Игоря Гиркина-Стрелкова до 7 июня 2024 года по обвинению в экстремизме. Ранее Гиркин был приговорен к пожизненному заключению за сбитие MH17.

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