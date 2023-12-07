Суд в рф продлил арест Гиркину-Стрелкову еще на 6 месяцев
Киев • УНН
Российский суд продлил содержание под стражей Игоря Гиркина-Стрелкова до 7 июня 2024 года по обвинению в экстремизме. Ранее Гиркин был приговорен к пожизненному заключению за сбитие MH17.
В рф суд продлил арест Игорю Гиркину-Стрелкову еще на полгода, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Содержание под стражей бывшему "министру обороны "днр" по делу о призывах к экстремизму продлили до 7 июня 2024 года, сообщает его группа поддержки.
Следующее заседание назначено на 14 декабря. Процесс пройдет в закрытом режиме.
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Справка
Игорь "Стрелков" Гиркин - бывший полевой командир "днр". В ноябре прошлого года Окружной суд Гааги признал его виновным в сбитии рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году и приговорил к пожизненному заключению.
Суд в рф продлил арест Гиркину-Стрелкову еще на 6 месяцев
Российский суд продлил содержание под стражей Игоря Гиркина-Стрелкова до 7 июня 2024 года по обвинению в экстремизме. Ранее Гиркин был приговорен к пожизненному заключению за сбитие MH17.
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