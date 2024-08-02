Сотрудника парламента Молдовы Иона Крянге, который фигурирует в деле о государственной измене в пользу рф, поместили под арест на 30 суток. Такое решение 2 августа принял суд Кишинева сектора Чеканы, рассмотрев запрос прокуратуры. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.

По ходатайству прокуроров сотрудника парламента Молдовы, обвиняемого в государственной измене, поместили под арест на 30 суток для дальнейшего проведения объективного расследования, - говорится в сообщении.

Суд огласил решение в отсутствие обвиняемого, который сослался на состояние здоровья.

Отмечается, что ситуация в отношении второго подозреваемого, сотрудника Пограничной полиции, решение вынесут позже.

Напомним

31 июля в парламенте Молдовы прошли обыски, вероятно, связанные с делом о шпионаже в пользу России. Главу юридического департамента парламента поймали во время передачи информации сотрудникам российского посольства в Кишиневе.

Молдова выдворяет российского дипломата на фоне шпионского дела