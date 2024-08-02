Киев • УНН
Суд в Кишиневе арестовал на 30 суток сотрудника парламента Молдовы Иона Крянге по подозрению в государственной измене в пользу рф. Решение принято в отсутствие обвиняемого, который сослался на состояние здоровья.
Сотрудника парламента Молдовы Иона Крянге, который фигурирует в деле о государственной измене в пользу рф, поместили под арест на 30 суток. Такое решение 2 августа принял суд Кишинева сектора Чеканы, рассмотрев запрос прокуратуры. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.
По ходатайству прокуроров сотрудника парламента Молдовы, обвиняемого в государственной измене, поместили под арест на 30 суток для дальнейшего проведения объективного расследования,
Суд огласил решение в отсутствие обвиняемого, который сослался на состояние здоровья.
Отмечается, что ситуация в отношении второго подозреваемого, сотрудника Пограничной полиции, решение вынесут позже.
Напомним
31 июля в парламенте Молдовы прошли обыски, вероятно, связанные с делом о шпионаже в пользу России. Главу юридического департамента парламента поймали во время передачи информации сотрудникам российского посольства в Кишиневе.
Молдова выдворяет российского дипломата на фоне шпионского дела1 августа 2024, 08:45 • 14180 просмотров