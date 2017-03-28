Суд в очередной раз перенес слушания в отношении экс-председателя Запорожского облсовета
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 28 марта. УНН. Сегодня в в 10:00, в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел состоялось заседание по обжалованию прокуратурой приговора, вынесенного экс-главе Запорожского облсовета Виктору Межейко. Сообщили в пресс-службе Высшего спецсуда, передает УНН.
Как сообщили УНН в пресс-службе суда, 27 марта в Высший спецсуд Украины поступило ходатайство от защиты В.Межейка с просьбой перенести слушания в связи с отсутствием возможности адвоката и осужденного явиться на суд.
На сегодняшнем заседании Высший спецсуд Украины принял решение о переносе слушания на 16 мая 2017 года.
В.Межейко был осужден на 5 лет с отсрочкой на три года за разгон запорожского майдана. Вследствие жестокого разгона активистов евромайдана, вблизи Запорожской ОГА, тогда пострадали по меньшей мере 90 человек.
Ранее, 26 марта, сообщал, что по делу Попова которому инкриминируют пособничество правоохранителям во время разгона евромайдан в 2013 году, должны допросить около ста свидетелей .