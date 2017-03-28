Суд в черговий раз переніс слухання щодо екс-голови Запорізької облради

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Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні о о 10:00, у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ відбулось засідання з оскарження прокуратурою вироку, винесеного екс-голові Запорізької облради Віктору Межейку. Повідомили у прес-службі Вищого спецсуду, передає УНН.

Як УНН повідомили у прес-службі суду, 27 березня до Вищого спецсуду України надійшло клопотання від захисту В.Межейка з проханням перенести слухання у зв’язку з відсутністю можливості адвоката та засудженого з’явитися на суд.

На сьогоднішньому засіданні Вищий спецсуд України прийняв рішення про перенесення слухання на 16 травня 2017 року.

В.Межейко був засуджений на 5 років з відстрочкою на три роки за розгін запорізького майдану. Внаслідок жорстокого розгону активістів Євромайдану, поблизу Запорізької ОДА, тоді постраждало щонайменше 90 осіб.

Раніше, 26 березня, УНН повідомляв, що у справі О.Попова якому інкримінують пособництво правоохоронцям під час розгону Євромайдану у 2013 році, мають допитати близько ста свідків.

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