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Суд в Крыму изучил доказательства по делу А.Чийгоза, опровергающие его виновность - адвокат

Суд в Крыму изучил доказательства по делу А.Чийгоза, опровергающие его виновность - адвокат

Киев • УНН

 • 9307 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Во время сегодняшнего заседания по делу заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза были предъявлены видео файлы, которые опровергают показания свидетелей и потерпевших о его виновности. Об этом по результатам судебного заседания сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня состоялось 73 судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза. Прокурор вновь перешла к изучению вещественных доказательств. Сегодня мы смотрели видеозаписи. На этих видеофайлах отсутствуют доказательства Чийгоза по предъявленным ему обвинениям, видео полностью опровергает показания свидетелей и потерпевших, которые были представлены ранее", - отметил адвокат.

Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента" 26 февраля 2014 г. Ранее арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 апреля.

Как сообщал УНН, вчера С.Аксенов выступил свидетелем по делу А.Чийгоза.

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