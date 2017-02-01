Суд в Крыму изучил доказательства по делу А.Чийгоза, опровергающие его виновность - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Во время сегодняшнего заседания по делу заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза были предъявлены видео файлы, которые опровергают показания свидетелей и потерпевших о его виновности. Об этом по результатам судебного заседания сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня состоялось 73 судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза. Прокурор вновь перешла к изучению вещественных доказательств. Сегодня мы смотрели видеозаписи. На этих видеофайлах отсутствуют доказательства Чийгоза по предъявленным ему обвинениям, видео полностью опровергает показания свидетелей и потерпевших, которые были представлены ранее", - отметил адвокат.
Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента" 26 февраля 2014 г. Ранее арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 апреля.
Как сообщал УНН, вчера С.Аксенов выступил свидетелем по делу А.Чийгоза.