Суд у Криму вивчив докази у справі А.Чийгоза, які спростовують його винуватість - адвокат

“Сьогодні відбулося 73 судове засідання у справі Ахтема Чийгоза. Прокурор знов перейшла до вивчення речових доказів. Сьогодні ми дивилися відеофайли. На цих відеофайлах відсутні докази Чийгоза до пред’явлених йому звинувачень, відео повністю спростовує показання свідків та потерпілих, які були подані раніше”, — зазначив адвокат.

Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують “організацію та участь у масових безладах під стінами” кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Раніше арешт А.Чийгоза у Криму продовжили до 8 квітня.

Як повідомляв УНН, вчора С.Аксьонов виступив свідком у справі А.Чийгоза.