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Суд у Криму вивчив докази у справі А.Чийгоза, які спростовують його винуватість - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Під час сьогоднішнього засідання у справі заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза були пред’явлені відео файли, які спростовують показання свідків та потерпілих щодо його винуватості. Про це за результатами судового засідання повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Сьогодні відбулося 73 судове засідання у справі Ахтема Чийгоза. Прокурор знов перейшла до вивчення речових доказів. Сьогодні ми дивилися відеофайли. На цих відеофайлах відсутні докази Чийгоза до пред’явлених йому звинувачень, відео повністю спростовує показання свідків та потерпілих, які були подані раніше”, — зазначив адвокат.

Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують “організацію та участь у масових безладах під стінами” кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Раніше арешт А.Чийгоза у Криму продовжили до 8 квітня.

Як повідомляв УНН, вчора С.Аксьонов виступив свідком у справі А.Чийгоза.

Українські Національні Новини

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