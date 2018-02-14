Суд штата Нью-Йорк отказал администрации Трампа в отмене программы защиты нелегалов

“Ответчики, несомненно, способны отменить программу DACA. Однако суд разбирался не в этом вопросе, а в том, предоставили ответчики адекватные основания для такой отмены. Основываясь на изучении предоставленных сведений, суд пришел к выводу, что ответчики не смогли это сделать”, — пояснил Гарофис.

Он считал, что администрация президента США Дональда Трампа в лице МВБ “выходит с неточного, с фактической точки зрения, посыла о противозаконности” DACA. “С 2012 года этой программой воспользовались почти 800 тыс. человек, чтобы работать, учиться и строить свою жизнь в нашей стране”, — отметил судья.

Похожий вердикт вынес в конце января федеральный суд в Сан-Франциско (штат Калифорния). Министерство юстиции направило в Верховный суд США петицию, призывая отменить решение суда низшей инстанции, назвав его ошибочным с юридической точки зрения.

Напомним, в сентябре прошлого года американский лидер Дональд Трамп принял решение прекратить специальную программу DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, программа защиты от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними) и окончательно ее закрыть до 5 марта. Конгресс США было предложено выработать к этому сроку иммиграционную реформу, которая заменила данную программу. После этого более 10 штатов подали в суд с требованием признать отмену DACA недействительной, поскольку, по их мнению, такой шаг нарушает законные права иммигрантов.

Введенная при Обаме DACA распространялась на иностранцев, которые находятся на американской территории нелегально и которым было менее 31 года по состоянию на июнь 2012 года. Чтобы подпадать под действие программы, иностранец должен быть моложе 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жить в стране непрерывно с июня 2007 года. DACA позволила легально избежать депортации около 800 тыс. Иностранцев.

Как ранее сообщало информационное агентство УНН, министерство внутренней безопасности США заявило о том, что руководством страны принято решение отказаться от практики полного запрета на въезд беженцев из 11 стран, список которых никогда не был официально опубликован.