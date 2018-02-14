Суд штата Нью-Йорк отказал администрации Трампа в отмене программы защиты нелегалов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Суд Восточного округа штата Нью-Йорк принял решение временно восстановить программу защиты от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). Такое решение принял окружной судья Николас Гарофис, разбирваший иск, поданный против министерства внутренней безопасности (МВБ) страны, передает УНН.
“Ответчики, несомненно, способны отменить программу DACA. Однако суд разбирался не в этом вопросе, а в том, предоставили ответчики адекватные основания для такой отмены. Основываясь на изучении предоставленных сведений, суд пришел к выводу, что ответчики не смогли это сделать”, — пояснил Гарофис.
Он считал, что администрация президента США Дональда Трампа в лице МВБ “выходит с неточного, с фактической точки зрения, посыла о противозаконности” DACA. “С 2012 года этой программой воспользовались почти 800 тыс. человек, чтобы работать, учиться и строить свою жизнь в нашей стране”, — отметил судья.
Похожий вердикт вынес в конце января федеральный суд в Сан-Франциско (штат Калифорния). Министерство юстиции направило в Верховный суд США петицию, призывая отменить решение суда низшей инстанции, назвав его ошибочным с юридической точки зрения.
Напомним, в сентябре прошлого года американский лидер Дональд Трамп принял решение прекратить специальную программу DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, программа защиты от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними) и окончательно ее закрыть до 5 марта. Конгресс США было предложено выработать к этому сроку иммиграционную реформу, которая заменила данную программу. После этого более 10 штатов подали в суд с требованием признать отмену DACA недействительной, поскольку, по их мнению, такой шаг нарушает законные права иммигрантов.
Введенная при Обаме DACA распространялась на иностранцев, которые находятся на американской территории нелегально и которым было менее 31 года по состоянию на июнь 2012 года. Чтобы подпадать под действие программы, иностранец должен быть моложе 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жить в стране непрерывно с июня 2007 года. DACA позволила легально избежать депортации около 800 тыс. Иностранцев.
Как ранее сообщало информационное агентство УНН, министерство внутренней безопасности США заявило о том, что руководством страны принято решение отказаться от практики полного запрета на въезд беженцев из 11 стран, список которых никогда не был официально опубликован.