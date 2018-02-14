Суд штату Нью-Йорк відмовив адміністрації Трампа скасувати програму захисту нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Суд Східного округу штату Нью-Йорк ухвалив рішення тимчасово відновити програму захисту від депортації нелегальних іммігрантів, що в'їхали у США неповнолітніми (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). Таке рішення прийняв окружний суддя Ніколас Гарофіс, що розбирав позов, поданий проти міністерства внутрішньої безпеки (МВБ) країни, інформує УНН.
“Відповідачі, безсумнівно, здатні скасувати програму DACA. Однак суд розбирався не в цьому питанні, а в тому, чи надали відповідачі адекватні підстави для такого скасування. Ґрунтуючись на вивченні наданих відомостей, суд прийшов до висновку, що відповідачі не змогли це зробити”, — пояснив Гарофіс.
Він вважав, що адміністрація президента США Дональда Трампа в особі МВБ “виходить з неточного, з фактичної точки зору, посилу про протизаконність” DACA. “З 2012 року цією програмою скористалися майже 800 тис. осіб, щоб працювати, вчитися і будувати своє життя в нашій країні”, — зазначив суддя.
Схожий вердикт виніс наприкінці січня федеральний суд у Сан-Франциско (штат Каліфорнія). Міністерство юстиції направило до Верховного суду США петицію, закликаючи скасувати рішення суду нижчої інстанції, назвавши його помилковим з юридичної точки зору.
Нагадаємо, у вересні минулого року американський лідер Дональд Трамп прийняв рішення припинити спеціальну програму DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, програма захисту від депортації нелегальних іммігрантів, що в’їхали у країну неповнолітніми) і остаточно її закрити до 5 березня. Конгресу США було запропоновано виробити до цього терміну імміграційну реформу, яка б замінила дану програму. Після цього понад 10 штатів подали в суд з вимогою визнати скасування DACA недійсною, оскільки, на їхню думку, такий крок порушує законні права іммігрантів.
Запроваджена при Обамі DACA поширювалася на іноземців, які перебувають на американській території нелегально і яким було менше 31 року станом на червень 2012 року. Щоб підпадати під дію програми, іноземець мав бути молодше 16 років на момент в’їзду в Сполучені Штати і жити у країні безперервно з червня 2007 року. DACA дозволила легально уникнути депортації приблизно 800 тис. іноземців.
Як раніше повідомляло інформаційне агентство УНН, міністерство внутрішньої безпеки США заявило про те, що керівництвом країни прийнято рішення відмовитися від практики повної заборони на в’їзд біженців з 11 країн, список яких ніколи не був офіційно опублікований.