Суд рассмотрит ходатайство ГПУ о разрешении на досудебное расследование по В.Януковичу 20 января - адвокат
Киев • УНН
КИИВ.19 сичня.УНН. Печерский районный суд Киева 20 января в 9:00 продолжит рассмотрение ходатайства ГПУ о предоставлении согласия на проведение досудебного специального расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил адвокат В.Януковича Виталий Сердюк.
"20 января в 9:00 продолжение суда, который начался в прошлом году по предоставлению разрешения на досудебное специальное расследование", - сообщил В.Сердюк.
Он добавил, что рассматривает дело судья Тарасюк в Печерском районном суде Киева.
Напомним, 26 декабря Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства военной прокуратуры о предоставлении разрешения на осуществление специального судебного следствия в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, но уже 28 декабря суд перенес рассмотрение этого ходатайства на неопределенный срок.
15 декабря Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ и дал разрешение на задержание подозреваемого экс-президента Виктора Януковича с целью его привода на судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
28 ноября 2016 г. Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.