Суд рассмотрит апелляцию по делу Мартыненко 1 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Апелляционный суд Киева назначил на 1 августа рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Шевченковского районного суда столицы, согласно которому был возвращен прокурору обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и еще пять человек. Об этом УНН сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
В антикоррупционной прокуратуре рассказали, что заседание запланировано на 10:35, 1 августа по рассмотрению апелляционных жалоб САП и защиты Мартыненко возвращения обвинительного акта.
Дело слушать коллегия судей под председательством судьи Александра Черного.
Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева вернул обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и еще пяти человек прокурору.
22 мая 2018 САП и НАБУ передали в суд обвинительный акт по Мартыненко и еще пяти человек.
Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 УК Украины (создание преступной организации).
В САП также рассказали, что досудебное расследование в отношении других подозреваемых в этом производстве продолжается. В частности, объявлен в розыск еще четырех фигурантов, двое из которых - граждане Австрийской Республики, еще одного из подозреваемых, который скрывался, был задержан и избрана мера пресечения.