Суд розгляне апеляцію у справі Мартиненка 1 серпня

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Апеляційний суд Києва призначив на 1 серпня розгляд скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення Шевченківського районного суду столиці, відповідно до якого було повернуто прокурору обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та ще п’ятьох осіб. Про це повідомили УНН у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

В антикорупційній прокуратурі розповіли, що засідання заплановане на 10:35, 1 серпня з розгляду апеляційних скарг САП та захисту Мартиненка на повернення обвинувального акту.

Справу слухатиме колегія суддів під головуванням судді Олександра Чорного.

Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва повернув обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та ще п’ятьох осіб прокуророві.

22 травня 2018 року САП та НАБУ передали до суду обвинувальний акт щодо Мартиненка та ще п’ятьох осіб.

Обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (легалізація доходів одержаних злочинним шляхом), ч.1 ст.255 КК України (створення злочинної організації).

У САП також розповіли, що досудове розслідування щодо інших підозрюваних у цьому провадженні триває. Зокрема, оголошено у розшук ще чотирьох фігурантів, двоє з яких — громадяни Австрійської Республіки, ще одного з підозрюваних, який переховувався, було затримано та обрано запобіжний захід.

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