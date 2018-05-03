Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича

"Судебное заседание объявлено продолженным", - сказал председательствующий коллегии судей Владислав Девятко.

Напомним, защита экс-президента Виктора Януковича на ближайших двух заседаниях планирует допросить в качестве свидетелей бывшего охранника УГО, автомобиль которого был обстрелян, и бывшего руководителя охраны резиденции Межигорье.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.