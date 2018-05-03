Суд продовжив розгляд справи про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
“Судове засідання оголошено продовженим”, — сказав головуючий колегії суддів Владислав Дев’ятко.
Нагадаємо, захист екс-президента Віктора Януковича на найближчих двох засіданнях планує допитати в статусі свідків колишнього охоронця УДО, автомобіль якого був обстріляний, і колишнього керівника охорони резиденції Межигір’я.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.