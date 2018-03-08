Суд продлил процессуальные обязанности для Чеботаря по делу "рюкзаков для МВД"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Соломенский районный суд Киева продлил действие процессуальных обязанностей в рамках пресечения в виде личного обязательства для бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря по делу "рюкзаков для МВД" до 23 апреля. Об этом говорится а постановлении суда, передает УНН.
"Ходатайство удовлетворить частично. Продлить на два месяца, до 23 апреля 2018 включительно, подозреваемому... срок действия обязанностей возложенных на него при избрании меры пресечения в виде личного обязательства...", - отмечается в постановлении.
Согласно решению суда, на Чеботаря положена только одна обязанность, а именно прибывать к детективу, прокурору, следственного судьи, суду по каждому требованию.
При этом суд отказался продлить по требованию САП обязанности для экс-заместителя главы МВД не отлучаться без разрешения из населенного пункта, где он проживает, сообщать об изменении места жительства или работы, сдать паспорта для выезда за границу.
Стоит отметить, что 20 февраля по ходатайству защиты суд отменил обязанности для Чеботаря сообщать об изменении места жительства и работы и сдать паспорта для выезда за границу.
Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.
Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.
1 ноября 2017 Соломенский районный суд Киева избрал бывшему заместителю министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарю мера пресечения в виде личного обязательства.