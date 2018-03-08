Суд продовжив процесуальні обов’язки для Чеботаря у справі “рюкзаків для МВС”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Солом’янський районний суд Києва продовжив дію процесуальних обов’язків у межах запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання для колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря у справі “рюкзаків для МВС” до 23 квітня. Про це йдеться а ухвалі суду, передає УНН.
“Клопотання задовольнити частково. Продовжити на два місяці, до 23 квітня 2018 року включно, підозрюваному ... строк дії обов’язків покладених на нього при обранні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання...”, — зазначається в ухвалі.
Згідно з рішенням суду, на Чеботаря покладено тільки один обов’язок, а саме прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою.
При цьому суд відмовився продовжити на вимогу САП обов’язки для екс-заступника глави МВС не відлучатися без дозволу з населеного пункту, де він проживає, повідомляти про зміну місцяпроживання або роботи, здати паспорти для виїзду за кордон.
Варто зазначити, що 20 лютого за клопотанням захисту суд скасував обов’язки для Чеботаря повідомляти про зміну місцяпроживання та роботи та здати паспорти для виїзду за кордон.
Нагадаємо, 31 жовтня двом затриманим у справі “рюкзаків Авакова” повідомили про підозру.
Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.
1 листопада 2017 року Солом’янський районний суд Києва обрав колишньому заступникові міністра внутрішніх справ України Сергію Чеботарю запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.