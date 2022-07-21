Экс-президенту Молдовы Додону продлили домашний арест на 30 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Бывшему президенту Молдовы Игорю Додону, которого обвиняют в госизмене, суд продлил домашний арест еще на 30 суток, то есть до 20 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NewsMaker.
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"Суд продлил домашний арест (Додону – ред.) еще на 30 суток. Ходатайство было полностью удовлетворено с сохранением ранее действующих запретов", – сказал прокурор.
В то же время суд отклонил запрос прокурора ограничить телефонные звонки, получение и отправку писем, использование других средств связи. Как отметили, прокурор будет оспаривать это решение.
Справка
Игорь Додон – экс-президент Республики Молдова (2016-2019), депутат парламента Республики Молдова (2009–2016). В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдовы, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра. В 2011-2016 годах был председателем Партии социалистов.
Додон придерживается пророссийской позиции. Он выступал за сближение страны с россией и против интеграции в НАТО. Во время теледебатов 30 октября 2016 года Додон заявил, что Крым принадлежит россии.
Дополнение
24 мая в Молдове задержали бывшего президента страны Игоря Додона на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям Уголовного кодекса, в частности относительно государственной измены.
Генеральная прокуратура Молдовы обвинила Додона в превышении служебных полномочий в интересах организованной преступной группы, когда он занимал должность министра экономики.